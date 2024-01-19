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30 milyon Euro masada: Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif yağmaya devam ediyor!

Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe’ye gelen teklifler bonuslarla birlikte 30 milyon Euro’yu buldu. Son kararı yönetim ve İsmail Kartal verecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ocak 2024 Güncelleme 19 Ocak 2024, 07:00
30 milyon Euro masada: Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif yağmaya devam ediyor!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken elindeki mevcut oyunculara da teklif yağıyor. Gelen bilgilere göre Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde gelen teklifler Fenerbahçe yönetiminin masasında duruyor. 3 futbolcu için yapılan tekliflerin toplamı bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulmuş durumda. İsmail Yüksek için Lyon geçtiğimiz günlerde 8+4 milyon Euro'luk teklif sunmuştu.

FENER'İN KASASI PARA DOLACAK
Batshuayi için 6+2 milyon Euro'luk teklif gelirken, bu sezon ciddi çıkış yakalayan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için de bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk teklif gelmiş durumda.

F.Bahçe yönetimi gelen bu tekliflerin tamamını teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte değerlendirmeye almış durumda. F.Bahçe, ara transferde istediği 1-2 takviyeyi yapması durumunda Batshuayi-İsmail- Oosterwolde üçlüsüne gelen tekliflerin tamamına ya da bir kısmına olumlu cevap verebileceği ifade ediliyor. Gerçek şu ki F.Bahçe her durumda kasasına ciddi bir meblağı aktarma şansına sahip durumda.



DALYAYA 3 GOL KALDI
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, çarşamba gecesi de Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe bu sezon gol olup yağıyor. Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta 97 gol atmayı başardı. Sarı-Lacivertliler 3 gol daha atarsa şimdiden 100 sayısına ulaşacak ve 'dalya' diyecek. Fenerbahçe bu sezon bulduğu 97 golün 57'sini ligde, 34'ünü Avrupa'da 6'sını da Türkiye Kupası'nda atmış durumda. Fenerbahçe tüm bu gol istatistiklerinin yanında savunma anlamında da son derece başarılı bir sezon geçiriyor.

KENT'E SÜRPRİZ TALİP
Fenerbahçe'nin bonservisiyle elinden çıkarmak istediği Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı. Daily Mirror'da yer alan habere göre Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb İngiliz sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Ryan Kent ile ayrıca Hull City ile Suudi Arabistan ekibi Al İttifak da ilgileniyor. Fenerbahçe'ye sezon başında Rangers'tan transfer olan Kent, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi

74 DAKİKADA 1 GOL ATTI
Michy Batshuayi Fenerbahçe kariyerinde çok önemli bir istatistiğe imza attı. Bu sezon ilk 11'de yeterince şans bulamayan Belçikalı yıldız yine de gollerine devam etti. Batshuayi Fenerbahçe'de 1.5 sezonda 56 maça çıkarken 2800 dakika sahada kaldı ve 33 gol attı. Belçikalı futbolcu her 74 dakikada 1 fileleri sarsarak önemli bir istatistiğe imza attı.

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