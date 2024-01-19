30 milyon Euro masada: Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif yağmaya devam ediyor!





DALYAYA 3 GOL KALDI

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, çarşamba gecesi de Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe bu sezon gol olup yağıyor. Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta 97 gol atmayı başardı. Sarı-Lacivertliler 3 gol daha atarsa şimdiden 100 sayısına ulaşacak ve 'dalya' diyecek. Fenerbahçe bu sezon bulduğu 97 golün 57'sini ligde, 34'ünü Avrupa'da 6'sını da Türkiye Kupası'nda atmış durumda. Fenerbahçe tüm bu gol istatistiklerinin yanında savunma anlamında da son derece başarılı bir sezon geçiriyor.



KENT'E SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'nin bonservisiyle elinden çıkarmak istediği Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı. Daily Mirror'da yer alan habere göre Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb İngiliz sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Ryan Kent ile ayrıca Hull City ile Suudi Arabistan ekibi Al İttifak da ilgileniyor. Fenerbahçe'ye sezon başında Rangers'tan transfer olan Kent, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi



74 DAKİKADA 1 GOL ATTI

Michy Batshuayi Fenerbahçe kariyerinde çok önemli bir istatistiğe imza attı. Bu sezon ilk 11'de yeterince şans bulamayan Belçikalı yıldız yine de gollerine devam etti. Batshuayi Fenerbahçe'de 1.5 sezonda 56 maça çıkarken 2800 dakika sahada kaldı ve 33 gol attı. Belçikalı futbolcu her 74 dakikada 1 fileleri sarsarak önemli bir istatistiğe imza attı.

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