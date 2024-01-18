Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı devam ediyor! Aslan ve Fırtına adlarını bir üst tura yazdırabilmek için mücadele edecek

B PLANI BERKAY ÖZCAN Fenerbahçe 'de taransfer konusunda hareketli günler yaşanıyor... Sarı-Lacivertli takımın 24 yaşındaki orta sahası İsmail Yüksek'e Lyon'dan teklif geldi. Kanarya'nın İsmail'in satışına onay vermesi halinde gündemine Başakşehir forması giyen Berkan Özcan'ı alacağı öğrenildi. Bu sezon 19 maça çıkan 25 yaşındaki merkez orta saha söz konusu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı sağladı. Güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Başakşehir ile olan kontratı 2027'de bitecek.

ADANA DEMİR'E ERZİNCAN ŞOKU Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda günün sürprizine Adana Demir'e konuk olan 24Erzincanspor imza attı. 65. dakikada Ziya Alkurt Erzincan'ı öne geçirdi. 77'de Özkan sahneye çıktı: 0-2. 89'da Michut ve 90+2'de Emre Akbaba dengeyi getirdi: 2-2. Uzatmada gol olmayınca maç penaltılara gitti. Erzincan takımı penaltılarda rakibine Ziraat Türkiye Kupası'nda diğer sonuçlar ise şu şekilde: Gaziantep-Bodrum: 1-0, Alanya- Samsun: 1-3, Başakşehir- Boluspor: 1-0.

ALPEREN, IĞDIR İLE ANLAŞTI Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, 23 yaşındaki stoperi Alperen Kuyubaşı'yı TFF 2. Lig'de mücadele eden Iğdır FK'ye kiraladığını duyurdu. Sadece 1 maçta kadroda yer alan futbolcu artık daha fazla süre alabilecek. ARDA DERBİ KADROSUNDA Real Madrid, Kral Kupası'nda bugün Atletico Madrid ile karşılaşacak. Saat 23.30'da başlayacak Madrid derbisi öncesi kadro açıklandı. Milli futbolcumuz Arda Güler de maç kadrosunda yer aldı. EFES'İN KONUĞU BARCELONA THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında bugün Anadolu Efes sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Temsilcimiz 15, Barcelona ise 2. sırada bulunuyor.

ROSIER'İN ADRESİ NICE Kartal'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, Nice ile anlaşmaya vardı. Kulüpler, oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda el sıkışırken, Rosier takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Nice, 27 yaşındaki oyuncudan memnun kalırsa, 3 milyon Euro verip Rosier'in haklarını alabilecek.

ANTALYA GERİDEN GELİP TURLADI Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Antalyaspor ile Pendikspor karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçı Antalyaspor 2-1 kazandı. maçta Umut Nayir, 32. dakikada sahneye çıkarak Pendik'i 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda ise Antalyaspor etkili göründü. Akdeniz ekibi önce 49'da Ufuk Akyol ile skoru 1-1 yaptı. 58'de ise Sander van de Streek attığı golle Antalya'yı 2-1 öne geçirip skoru belirledi. Bu sonuçla Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor bir üst tura yükseldi. Pendik ise kupaya veda etti.





AVCI ROTASYONA GİTMEYECEK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kupa hedefi yolunda ilerlemek istiyor. Fırtına'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Larsen ve Bakasetas'ın da sakatlıkları bulunuyor. Avcı'nın kısıtlı kadro nedeniyle kilk 11'de fazla rotasyon yapması beklenmiyor.

ADAY OLMAYACAĞIM

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 2 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı. Sürmen, "Yeni arkadaşların da bu görevlerde yer alıp Trabzonspor'a hizmet vermeleri gerektiğine inandığım ve en güçlü zamanda nöbeti genç arkadaşlara bırakıp "abilik" yapmamın daha sağlıklı bir karar olacağına inandığım için yapılacak Divan Başkanlık Kurulu Başkanlık seçiminde aday olmamaya karar verdim" dedi.

LARSEN'LE BAĞLANTIMIZ VAR

Trabzonspor'un Danimarkalı sağ beki Larsen'i transfer etmek isteyen Malmö kulübünün sportif direktörü Daniel Andersson, "Stryger tecrübeli ve bu mücadelenin ne anlama geldiğini anlayan bir oyuncu. Stryger Larsen aynı zamanda birçok pozisyonda oynayabilen bir oyuncu. Kendisi iyi bir oyuncu ve bağlantımız var" diye konuştu.

BAKASETAS GİDİYOR

Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan ve son oynanan Antalyaspor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anastasios Bakasetas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a gitmek üzere... Yunan ekibi, yetki verdiği menajeri önceki akşam Trabzon'a göndermişti. Menajerin Bakasetas ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Panathinaikos'un Trabzonspor'a 1 milyon Euro önerdiği ve transferin Galatasaray maçından sonra sonuçlanabileceği bildirildi.

WEST HAM'DAN PHİLLİPS ATAĞI

İngiliz basını West Ham United'ın Man City'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Kalvin Phillips'i kadrosuna katmak için harekete geçtiğini öne sürdü. Tecrübeli oyuncunun M.City ile sözleşmesi 2028'de sona erecek.



YENİ ROTASI MEKSİKA OLDU

Konyaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 31 yaşındaki Francisco Calvo, Meksika ekibi FC Juarez'e transfer oldu. 2022'den beri Konyaspor'da oynayan Kosta Rikalı stoper 4 gol kaydetmişti.