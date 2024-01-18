Yıllık 2.8 milyon Euro kazanıyor | Kayseri maçında ıslıklanan Brezilyalı oyuncu Tete’nin maliyeti kafa karıştırıyor

Sarı-Kırmızılı yönetim büyük hayal kırıklığı yaşatan Tete'yi elden çıkarmak için her yolu deniyor. Galatasaray'ın Suudi Arabistan Ligi'nden talipleri olan Brezilyalı oyuncu için tüm kolaylığı sağlayacağı öğrenildi. Galatasaray'da Tete'nin yanı sıra bir başka yıldız Zaha da şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla sınıfta kaldı.

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