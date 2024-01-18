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Yıllık 2.8 milyon Euro kazanıyor | Kayseri maçında ıslıklanan Brezilyalı oyuncu Tete'nin maliyeti kafa karıştırıyor

Maliyeti 17 milyon Euro (500 milyon lira) olan Tete, bu sezon 24 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı. Ortaya koyduğu futbolla taraftarı çıldırttı. Galatasaray'da Tete'nin yanı sıra bir başka yıldız Zaha da şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla sınıfta kaldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
Yıllık 2.8 milyon Euro kazanıyor | Kayseri maçında ıslıklanan Brezilyalı oyuncu Tete’nin maliyeti kafa karıştırıyor

Aslan'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız oyuncu Tete, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kayserispor maçındaki performansı sonrası Galatasaray taraftarının protesto ettiği 23 yaşındaki futbolcu Sarı- Kırmızılılar'dan yıllık 2.8 milyon Euro kazanıyor.

3.1 milyon Euro imza parası alan Tete, sözleşmesinin sonuna kadar 17 milyon Euro'yu cebine koyacak. Tete, Galatasaray ile 4+1 yıllık kontrat yapmıştı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Sambacı, bu sezon skora katkı yapamadı. 24 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı ve ligde oynadığı hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.

Sarı-Kırmızılı yönetim büyük hayal kırıklığı yaşatan Tete'yi elden çıkarmak için her yolu deniyor. Galatasaray'ın Suudi Arabistan Ligi'nden talipleri olan Brezilyalı oyuncu için tüm kolaylığı sağlayacağı öğrenildi. Galatasaray'da Tete'nin yanı sıra bir başka yıldız Zaha da şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla sınıfta kaldı.

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