Yıllık 2.8 milyon Euro kazanıyor | Kayseri maçında ıslıklanan Brezilyalı oyuncu Tete’nin maliyeti kafa karıştırıyor

Aslan'a sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız oyuncu Tete, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Kayserispor maçındaki performansı sonrası Galatasaray taraftarının protesto ettiği 23 yaşındaki futbolcu Sarı- Kırmızılılar'dan yıllık 2.8 milyon Euro kazanıyor.
3.1 milyon Euro imza parası alan Tete, sözleşmesinin sonuna kadar 17 milyon Euro'yu cebine koyacak. Tete, Galatasaray ile 4+1 yıllık kontrat yapmıştı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Sambacı, bu sezon skora katkı yapamadı. 24 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı ve ligde oynadığı hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı.