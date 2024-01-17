Süper Lig'de son olarak Gaziantep'i mağlup eden ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupanın son şampiyonu olan Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılıp kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak ve adını üst tuta yazdırmak. Konuk ekip ise kupanın favorisini eleyip büyük bir sürpriz yapmanın peşinde.

A Spor ekranlarından yayınlanacak Fenerbahçe Adanaspor maçını, takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER



Fenerbahçe : İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Bartuğ, Krunic, Mert Hakan, Emre Mor, King, Batshuayi.

Adanaspor :

KANARYA'DA 6 EKSİK!



Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

KUPADA 7. RANDEVU



Sarı-lacivertliler ile turuncu-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 6 kez karşılaştı. 1972-1973 sezonu çeyrek final eşleşmesinde Fenerbahçe, rakibini 1-2 ve 2-0'lık sonuçlarla eledi. 1976-1977 sezonunda ise 4. turda eşleşen taraflar Adana'da golsüz berabere kalırken, İstanbul'da oynanan müsabakada Fenerbahçe 2-1 galip gelerek tur atladı. 1987-1988 sezonunda 3. tur eşleşmesinde ise gülen taraf yeniden Fenerbahçe oldu. İlk maçta Güney ekibi ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-0'lık sonuçla üst tura yükseldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, o dönem oynanan iki maçta da sahada yer aldı.

ADANASPOR'UN KUPA YOLU



Ziraat Türkiye Kupası'na 3. Tur'dan başlayan Adanaspor, bu turda Hacettepe 1945'i 5-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. 4. Tur'da ise Esenler Erokspor'u konuk eden turuncu-beyazlılar, rakibini 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, 18 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 20 puanla 13. sırada bulunuyor.