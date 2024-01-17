Fatih Terim çeyrek finalde! Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos’u mağlup etti

Fatih Terim 'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos , Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos 'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.





Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.