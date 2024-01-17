Çağlar koptu geliyor: Kafa karıştıran hamle, resmi teklifi duyurdular

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-Lacivertli kulübün milli stoper Çağlar Söyüncü 'yü kadrosuna katmasına sayılı günler kaldı. Atletico Madrid , Çağlar Söyüncü için Porto ile anlaşmış olmasına rağmen milli futbolcu Portekiz kulübüne gitmeyi reddetti ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini Atletico yönetimine iletti.

Birkaç gün içerisinde başka bir teklifin gelmemesi durumunda Çağlar'ın Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çağlar'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da olacağı ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. 55 kez milli formayı giyen Çağlar bu maçlarda 2 gol atmayı da başardı.