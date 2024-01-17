Alperen Şengün oyunuyla büyülüyor! Kamerunlu pivottan milli yıldıza övgüler

NBA 'de milli oyuncu Alperen Şengün 'ün formasını giydiği Houston Rockets , deplasmanda bir diğer milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın oynadığı Philadelphia 76ers'a 124- 115 yenildi. Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 2 blok, 1 top çalmalık performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Maç sonrası Alperen ile ilgili açıklamalarda bulunan Embiid, "Başka uzunların oyunu domine etmeye başlamasını izlemek oldukça keyifli. Bu akşam da öyleydi, karşı takımdaki koca oğlan o gerçekten iyi" diye konuştu. Yıldız pivot milli basketbolcu için,"Oyun tarzı kendine has ama biraz da Nikola Jokic'e benziyor. Ei iyilere karşı oynamak çok eğlenceli"dedi.