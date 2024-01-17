Alperen Şengün oyunuyla büyülüyor! Kamerunlu pivottan milli yıldıza övgüler

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda bir diğer milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın oynadığı Philadelphia 76ers'a 124- 115 yenildi. Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 2 blok, 1 top çalmalık performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi.
Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 41 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. 76ers'ta Furkan Korkmaz, 2 sayı ile maçı tamamladı.
Maç sonrası Alperen ile ilgili açıklamalarda bulunan Embiid, "Başka uzunların oyunu domine etmeye başlamasını izlemek oldukça keyifli. Bu akşam da öyleydi, karşı takımdaki koca oğlan o gerçekten iyi" diye konuştu. Yıldız pivot milli basketbolcu için,"Oyun tarzı kendine has ama biraz da Nikola Jokic'e benziyor. Ei iyilere karşı oynamak çok eğlenceli"dedi.