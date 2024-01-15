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Rosier komşu yolcusu! Paok, Vanentin Rosier için kolları sıvadı

Yunanistan Ligi ekiplerindan Paok’un Fransız sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi. Yunan ekibinin kısa süre içerisinde Beşiktaş'la resmi girişimlere başlaması bekleniyor. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Rosier komşu yolcusu! Paok, Vanentin Rosier için kolları sıvadı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier'e 'Komşu'dan talip çıktı. Yunan temsilcisi Paok'un Rosier'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.

Yunan ekibinin kısa süre içerisinde Beşiktaş'la resmi girişimlere başlaması bekleniyor. Teknik direktör Fernando Santos'un onay vermesi halinde tecrübeli oyuncunun ayrılığına izin verileceği de gelen haberler arasında.

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