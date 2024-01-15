Real Madrid, Barcelona’yı 4-1 devirerek şampiyon oldu! Gol kralı Vinicius...











1-0. 10. dakikada Rodrygo'nun sağdan çevirdiği topa kayarak dokunan Vinicius 2-0 yaptı. 33'te Lewandowski farkı 1'e indirdi: 2-1. 39'da kazanılan penaltıyı Vinicius gole çevirdi: 3-1. 64'te Rodrygo skoru tayin etti: 4-1. Barcelona'da Araujo 71'de ikinci sarıdan atıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler kulübedeydi ve maçta süre almadı. İlkay Gündoğan ise Barcelona formasını 90 dakika terletti.

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