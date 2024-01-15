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Real Madrid, Barcelona’yı 4-1 devirerek şampiyon oldu! Gol kralı Vinicius...

Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupası’nda Real Madrid, Barcelona’yı 4-1 yenerek şampiyon oldu. Vinicius 3 golle yıldızlaştı. İşte haberin detayları...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Real Madrid, Barcelona’yı 4-1 devirerek şampiyon oldu! Gol kralı Vinicius...

İspanya Süper Kupa finalinde El Clasico'ya Real Madrid damga vurdu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan Real Madrid, 7. dakikada Bellingham'ın pasında savunma arkasına sarkan Vinicius Junior'un golüyle öne geçti:






1-0. 10. dakikada Rodrygo'nun sağdan çevirdiği topa kayarak dokunan Vinicius 2-0 yaptı. 33'te Lewandowski farkı 1'e indirdi: 2-1. 39'da kazanılan penaltıyı Vinicius gole çevirdi: 3-1. 64'te Rodrygo skoru tayin etti: 4-1. Barcelona'da Araujo 71'de ikinci sarıdan atıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler kulübedeydi ve maçta süre almadı. İlkay Gündoğan ise Barcelona formasını 90 dakika terletti.

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