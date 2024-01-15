Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Fenerbahçe ile aradaki puan farkını yeniden 2'ye indirmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Galatasaray Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış; Torreira, Ndombele; Tete, Mertens, Zaha; Halil

Kayserispor :

GALATASARAY'DA HEDEF 200. GALİBİYET



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Kayserispor'u yenmesi halinde Ocak 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Komplesi'nde 200. galibiyetini alacak. Aslantepe'de 307 resmi maçı geride bırakan sarı-kırmızılı takım, 199 galibiyet, 62 beraberlik, 46 yenilgi aldı.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK



Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez(Belirsiz) ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak. Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise maç saati belli olacak. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 7 MAÇINDA 5 GALİBİYET VE 2 BERABERLİK ALDI



Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

SAHASINDA 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.