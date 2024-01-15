Galatasaray’a dönen Berkan Kutlu’dan samimi itiraf: En çok Boey’u özledim

MANİSA EVİNDE GÜLDÜ Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe 3 puan getiren golleri 19'da Diallo ve 50'de Oğuz Gürbulak atarken, 23'te Barış Alıcı'nın golü Kocaelispor'a puan için yeterli olmadı. Manisa FK bir sonraki hafta Tuzlaspor'a konuk olacak. Kocaelispor ise Adanaspor'u konuk edecek.







AMIR SEZONU KAPATTI!

Siyah-Beyazlılar, Karagümrük maçında Rohden'in müdahalesiyle sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Amir Hadziahmetovic'in durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüpten, "Oyuncumuzun sol dizinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır" denildi. 26 yaşındaki Bosnalı orta sahanın 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapattığı belirtiliyor.





FENER SON NEFESTE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bodrumspor'u bitime 27 saniye kala Scottie Wilbekin'in attığı üçlükle 93-92 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler 16. maçta 13. galibiyete ulaştı. Diğer maçlarda Galatasaray Ekmas evinde Merkezefendi'ye 102-87 yenildi. Türk Telekom ise deplasmanda Bursaspor'u 103-69 mağlup etmeyi başardı.





BUZ, BIÇAK ALTINA YATACAK

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da antrenmanda sakatlanan ve aşil tendonu kopan teknik direktör İrfan Buz'un ameliyat edileceği bildirildi. Kulüp, İrfan Buz için "Geçmiş olsun" mesajı yayınladı.



MANU'DAN BENZEMA ATAĞI

İngılız basını, Manchester United'ın Suudi kulübü Al Ittihad'da mutsuz olan ve ayrılmak istediğini kulübe bildiren Karim Benzema'yı 6 aylığına kiralamak için harekete geçtiğini öne sürdü.





KEVİN DANSO KAPIŞMASI

Fransız basını, PSG ve Bayer Münih'in Lens forması giyen Kevin Danso'yu kadrosuna katmak için yarış halinde olduğunu iddia etti. 25 yaşındaki Avusturyalı stoperin takımı ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.





KAAN SAĞA BARIŞ SOLA

Takımdaki eksikler Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u zorlarken, tecraübeli teknik adam Kaan'ın iyileşmesiyle bir nebze rahatladı. Kayseri önünde Kaan Ayhan sağ bekte, Barış Alper ise sol bekte olacak.



KADER KEİTA ARTIK CLUJ'DA

Sivasspor'da oynayan orta saha oyuncusu Kader Keita, Romanya 1. Lig ekibi Cluj ile anlaştı. Kırmızı-Beyazlı ekibin teşekkür ettiği futbolcu, Sivas formasıyla 22 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçı oynadı.



JUVE'DEN STOPERE TAKVİYE

İtalyan devi Juventus, Lille'de görev yapan 23 yaşındaki stoper Tiago Djalo ile el sıkıştı. Juventus, 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Lille, sonraki satıştan da yüzde 10 pay alacak.





ALPEREN YETERLİ OLMADI

NBA'de Boston evinde Houston'ı 32 sayı farkla 145-113 yendi. Celtics'te Jaylen Brown 32, Jayson Tatum 27 sayı attı. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 19 sayı 10 ribauntla double double yaptı.