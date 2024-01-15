Fenerbahçe teknik Direktörü İsmail Kartal tarih yazmaya devam ediyor! İsmail Kartal 3 puana abone...

LIVAKOVIC'TEN SİHİRLİ DOKUNUŞ
Fenerbahçe; Gaziantep deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken bunda en büyük paylardan birisi kuşkusuz Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in oldu. Sarı- Lacivertliler'in özellikle 2. yarıda oyunu domine ettiği karnşılaşmada İrfan Can Kahveci ile aradığı golü 81. dakika bulan Fenerbahçe, karşılaşmanın uzatma dakikalarında inanılmaz bir tehlike atlattı. Maçın uzatma dakikalarının sonunda Rumen santrfor Dragus, müsait pozisyonda dönerek vuruşunu yaptı. Fenerbahçeli taraftarların yüreklerinin ağzına geldiği pozisyonda Livakovic müthiş bir refleksle topu kornere çelmeyi başardı. Pozisyonun hemen ardından Fenerbahçeli futbolcular sanki gol atmış gibi kalecileri Livakovic'e koştular ve tebrik ettiler. Hırvat eldiven dün gece Gaziantep'in kaleyi bulan 4 şutunda da kalitesini ispat etti.
EURO 2024'e HAZIR OLACAĞIM
Kanarya, 29 yaşındaki defans oyuncusu Samet Akaydın'ı 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Yunan ekibi Panathinaikos'a kiraladığını duyurdu. Akaydın, "Burada iyi oynayıp, EURO 2024 için hazır olmak istiyorum" ifadesini kullandı.
RADE KRUNİC SAHAYA İNDİ
F.Bahçe'nin Milan'dan kiraladığı Rade Krunic, antrenmanlara başladı. Takım maç için Gaziantep'teyken Bosnalı orta saha bireysel çalıştı. Tecrübeli futbolcu, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenör eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
KANARYA'DA PENALTI KRİZİ
Fenerbahçe deplasmanda tek gollü geçtiği rakibi Gaziantep FK karşısında bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı. Mücadelenin 50. dakikasında Sarı-Lacivertli ekipte Fred ceza sahasında Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Tugay Kaan Numanoğlu, beyaz noktayı gösterdi ve penaltıyı kullanmak üzere topun başına Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko geçti. Kanarya'nın yıldız golcüsü penaltıyı kullandı ancak; direğe nişanladı. Dzeko'nun kaçırdığı penaltıyla birlikte İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezonki 4. penaltısından yararalanamamış oldu.
BİZE SAYGI GÖSTERSİN!
G.Antep'te Marius Sumudica çarpıcı konuştu. Maç öncesi, "5 gün hastanede yattım. Fatih Terim beni aradı ve 'Geçmiş olsun. Sen bu ülkeye lazımsın' dedi. Antibiyotikten daha etkiliydi" dedi. Rumen hoca maç sonu ise, "F.Bahçe, R. Madrid'e karşı kazanmış gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevindi. Gerçekten acı çektiler. İsmail Kartal zemini eleştirmiş. Burası bizim evimiz, bize saygı göstersin! Biz de Sivas'a gideceğiz, puan kaybedersek zemini mi suçlayayım?" diye konuştu.