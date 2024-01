Fenerbahçe teknik Direktörü İsmail Kartal tarih yazmaya devam ediyor! İsmail Kartal 3 puana abone...

LIVAKOVIC'TEN SİHİRLİ DOKUNUŞ

Fenerbahçe; Gaziantep deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırmayı başarırken bunda en büyük paylardan birisi kuşkusuz Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in oldu. Sarı- Lacivertliler'in özellikle 2. yarıda oyunu domine ettiği karnşılaşmada İrfan Can Kahveci ile aradığı golü 81. dakika bulan Fenerbahçe, karşılaşmanın uzatma dakikalarında inanılmaz bir tehlike atlattı. Maçın uzatma dakikalarının sonunda Rumen santrfor Dragus, müsait pozisyonda dönerek vuruşunu yaptı. Fenerbahçeli taraftarların yüreklerinin ağzına geldiği pozisyonda Livakovic müthiş bir refleksle topu kornere çelmeyi başardı. Pozisyonun hemen ardından Fenerbahçeli futbolcular sanki gol atmış gibi kalecileri Livakovic'e koştular ve tebrik ettiler. Hırvat eldiven dün gece Gaziantep'in kaleyi bulan 4 şutunda da kalitesini ispat etti.

EURO 2024'e HAZIR OLACAĞIM

Kanarya, 29 yaşındaki defans oyuncusu Samet Akaydın'ı 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Yunan ekibi Panathinaikos'a kiraladığını duyurdu. Akaydın, "Burada iyi oynayıp, EURO 2024 için hazır olmak istiyorum" ifadesini kullandı.



RADE KRUNİC SAHAYA İNDİ

F.Bahçe'nin Milan'dan kiraladığı Rade Krunic, antrenmanlara başladı. Takım maç için Gaziantep'teyken Bosnalı orta saha bireysel çalıştı. Tecrübeli futbolcu, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenör eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.