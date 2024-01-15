Cimbom Daichi Kamada’nın peşinde! G.Saray ile Lazio transfer görüşmelerine başladı

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, 10 numaraya takviye yapmak için atağa kalktı. Cimbom'un, set oyununu geliştirecek ve cepheden şutlarda etkili bir isim olan Daichi Kamada için İtalyan ekibi Lazio ile temas kurduğu öğrenildi.





AYRILMAYA ARTIK SICAK

İtalya'dan haberlere göre; Frankfurt ile Avrupa Ligi'ni kazandıklarındaki formundan uzak olan 27 yaşındaki Japon futbolcunun, Çizme'den devre arasında ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kamada'nın kiralanmasına Okan Buruk'un da onay verdiği belirlendi.