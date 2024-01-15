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Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine soruşturma

Antalya’nın İsrailli oyuncusu Jehezkel gol attı, sonra propaganda yaptı. Adalet Bakanlığı, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan soruşturma başlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine soruşturma

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel dün büyük bir skandala imza attı. Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandajla mesaj verdi. Yazılarda, İsrail'in Gazze'ye karşı açtığı zulmün başladığı tarih ve saldırıların kaç gündür devam ettiğinin yazdığı ortaya çıktı. Jehezkel, daha önce Filistin için saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.




Kulüp, oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, sözleşmenin fesih edileceğini duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı. TFF de tepki göstererek Jehezkel hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.


YOLUN SONU GÖRÜNDÜ
Jehezkel önce kadro dışı bırakıldı. Sonra Başkan Sinan Boztepe, "Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Savunmasını alıp sözleşmeyi feshedeceğiz" dedi.

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