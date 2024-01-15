Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine soruşturma

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel dün büyük bir skandala imza attı. Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandajla mesaj verdi. Yazılarda, İsrail'in Gazze'ye karşı açtığı zulmün başladığı tarih ve saldırıların kaç gündür devam ettiğinin yazdığı ortaya çıktı. Jehezkel, daha önce Filistin için saygı duruşunu reddettiği için kadroya alınmamıştı.