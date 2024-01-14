Sol bek arayışlarında olan Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar'da gündem sol bek transferi... Angelino ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Kazımcan Karataş'tan da istediği verimi alamadığı için bu mevki için transfer arayışlarını hızlandırdı.

Aslan, sol bek transferi için son olarak gündemine Brezilyalı oyuncu Matheus Bahia'yı aldı. Brezilya ekibi Ceara'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki genç yıldız için görüşmelere başlayan Sarı-Kırmızılılar, transferi tamamlayarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Sambacı'nın kulübü Bahia ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.