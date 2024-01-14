İtalya’daki gururumuz Kenan Yıldız müthiş yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı! Markalar yetenekli futbolcuya sponsor olmak için savaşıyor

Juventus'un yeni 'Del Piero'su denilen Kenan Yıldız , sadece İtalya n basınının değil Türk ve Alman basınının da manşetlerini süslüyor. Oynadığı harika futbolu attığı gollerle süsleyen Yıldız için Nike, Adidas, Kappa ve Puma birbirleriyle yarışıyor.

Daha 10 yaşındayken Adidas'la sponsorluk sözleşmesi imzalayan Kenan Yıldız , Alman devi Bayern Münih'te istediği desteği bulamayınca bedavaya Juventus'a geçmişti. Adidas 18 yaşındaki Türk futbolcuya 5 yıllık bir teklifte bulunurken, Nike daha uzun sürelik bir proje hazırladı. Kenan Yıldız'ın yıllık en az 1 milyon euroluk bir sponsorluk anlaşması imzalayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Juventus'un teknik direktörü Masimilliano Allegri, "Futbol oynamayı bilen oyuncuları seviyorum. Bu Juventus için iyi bir şey. İtalyan futbolu için bu zorlu dönemde Juventus gibi birçok yetenekli genç oyuncuya sahip bir takımın olması olumlu. Başta Kenan olmak üzere diğer oyuncularımız genç oldukları için değil, iyi oldukları için oynuyorlar. Kenan bizi çok mutlu eriyor" dedi.