Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'tan maç sonrası önemli açıklama: "Birbirimize güveniyoruz"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, takımın başında ilk kez maça çıktı ve 3 puanla sahadan ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, takımın başında ilk kez maça çıktı ve 3 puanla sahadan ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli hoca, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı. Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız. Tabii ki kazanmak çok iyi, evimizde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
EVİMİZDE BİZİ YENEMEZLER!
Santos, takımı motive ederken "Oyuncularıma maçtan önce, 'Bizim stadımızda kimse bizden daha çok koşamaz, savaşamaz. Her zaman her şeyin en iyisini biz yapmak zorundayız. Ancak böyle kazanırız.' dedim" sözlerini sarf ettiğini iletti. Portekizli çalıştırıcı, "Maçları kazanırsa oyuncular dışarıda rahat gezebilir" dedi.
RASHICA KENDİNİ BULDU
Milot Rashica, Fernando Santos'un takımın başına geçmesiyle kendini buldu. Kosovalı yıldız, Rize'de attığı golle tribünde olan hocasının gözüne girmişti. 27 yaşındaki futbolcu, Karagümrük karşısında da fileleri sarsarak iki hafta üst üste gol attı. Rashica, bu sezon ligde 4. kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Galatasaray'da 26 maçta 4 gol atmıştı. Beşiktaş'ta bu sayıya 14 karşılaşmada ulaşan Rashica, "Hocamız yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi. Bizim de buna ihtiyacımız vardı. Herkes reaksiyon gösterdi ve şiddetli bir oyun oynadık" dedi.
SVENSSON OYNAMADI
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Norveçli sağ bek Jonas Svensson, Karagümrük maçının kadrosunda yer alsa da Santos tarafından tercih edilmedi.
AMİR DEVAM EDEMEDİ
Sahasında Karagümrük'ü konuk eden Siyah-Beyazlılarda Amir Hadziahmetovic, 15. dakikada Marcus Rohden'in müdahalesiyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusunun yerine Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.
SANTOS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos ligde oynadıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre Karagümrük karşısına tek değişiklik ile sahaya çıktı. Deneyimli teknik adam, Demir Ege Tıknaz'ın yerine kart cezası sona eren Salih Uçan'a 11'de şans verdi.
TAKIMA LİDER OYUNCU İSTEDİ
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Karagümrük maçı sonrası konuştu. Uçar, "Hoca geldiğinden beri güzel bir heyecan, disiplin pekişmeye başladı. Gerçek Beşiktaş budur" diyerek sözlerine başladı.
Maçta sakatlanan Amir'in dizinde dönme olduğunu ve bugün MR çekileceğini bildiren Uçar, şöyle devam etti: Stoperde adaylar var. Fernando Santos o bölgeye ve ön liberoya oyuncu istiyor. Seçenekleri sunduk. Elimizde 2 tane santrfor var. Aboubakar da gelince, 3 olacak. Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili kendi inisiyafini kullanacaktır. Hocamız iki lider oyuncu gerekiyor' dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu olacak.