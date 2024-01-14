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Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç büyük tepkilere neden oldu. İsrail asıllı Jehezkel bileğine 7 Ekim 2023 gününü ve davut yıldızı yazdığı görüldü. Gazze'deki soykırıma çanak tutan Sagiv Jehezkel'e büyük tepkiler yağdı. Öte yandan Antalyaspor'un gol sevincini sosyal medyada paylaşması da tepkilerin odağı oldu.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 19:16 Güncelleme 14 Ocak 2024, 19:24
Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti.




28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.



Yazıda 7 Ekim 2023 gününe (İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih) dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti.

▶️ Antalyaspor'un futbolcusu Jehezkel'den katil İsrail'e destek!



Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.



ANTALYASPOR ÇANAK TUTTU
Öte yandan diğer bir skandal ise Antalyaspor'dan geldi. Soykırımcı İsrail'in katliamlarına destek sevinci veren İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı silmek zorunda kaldı.



İLK SKANDALI DEĞİL
Jehezkel, ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

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