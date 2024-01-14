Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı

ANTALYASPOR ÇANAK TUTTU Öte yandan diğer bir skandal ise Antalyaspor 'dan geldi. Soykırımcı İsrail'in katliamlarına destek sevinci veren İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in gol sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. Antalyaspor gelen tepkiler sonrası paylaşımı silmek zorunda kaldı.





İLK SKANDALI DEĞİL

Jehezkel, ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.