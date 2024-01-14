Antalyaspor’un futbolcusu Sagiv Jehezkel’den soykırımcı İsrail’e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti.
SİYONİST FUTBOLCU İSRAİL PROPAGANDASI YAPTI— Takvim (@takvim) January 14, 2024
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golün ardından "7 Ekim'in 100'üncü günü" yazan bilekliği kameraya göstertip İsrail propagandası yaptı. pic.twitter.com/nUyawT9wsG
28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi.