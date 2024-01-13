Zor hedef Mangala: Galatasaray Belçikalı yıldız için harekete geçti





SAKARYA'YA GÖZTEPE ÇELMESİ

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Göztepe deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Sakarya Atatürk Stadı'ndaki maçta Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 8'de Tijanic ile 78'de Ahmet Ildız atarken, Sakarya'nın golünü 90+3'te Kasongo kaydetti. Bu sonucun ardından Sakaryaspor'un 11 maçlık yenilmeme serisi bitti. Göztepe 35 puana yükselirken, Sakarya ise haftayı 32 puan ile tamamladı.



YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ DEVREDE

TFF, yarı otomatik ofsayt sisteminin Süper Lig'in 20. haftasından itibaren kullanılacağını duyurdu. Sistemle, stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, üç boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.



KARTAL'DAN JESUS'A FARK!

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si istatistiklerde geçen sezonu solladı. İşte o veriler: Gol ortalaması: Jesus (2.25)-Kartal (2.95). Maç başı büyük gol şansı yaratma: Jesus (2.80)-Kartal (4.52), Maç başı gol şansı kaçırma: Jesus (1.41)-Kartal (2.57), Ceza sahasında topla buluşma: Jesus (479)-Kartal (589), Ortalama gol beklentisi: Jesus (2.24)-Kartal (2.54).

FENER'DEN YİNE 'DÜELLO' DAVETİ!

Galatasaray'dan gelen açıklamalara akşam saatlerinde Fenerbahçe yanıt verdi. Açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü olarak tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz" denildi.



ASLAN ARA VERMEDİ

Pazartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak Cimbom, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya'daki antrenmanda topa sahip olma, koşu ve çift kale maç yapıldı. İdmana Berkan Kutlu da katıldı.



BERKAN KUTLU GERİ DÖNDÜ

Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı. Cimbom, İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı. Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist katkısı yapamadı.



TRABZON-G.SARAY DERBİSİ 21 OCAK'TA

Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 21, 22 ve 23. haftasında oynanacak maçların tarihlerini açıkladı. 21. haftada oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi de netleşti. Buna göre Trabzon'da oynanacak dev maç 21 Ocak Pazar günü 19.00'da başlayacak.



BOEY'UN SATIŞI GÜNDEMDE YOK

Cimbom'dan ayrılacağı gündeme gelen ve adı PSG, Arsenal ve Bayern Münih ile anılan Sacha Boey ile ilgili Erden Timur'dan net bir açıklama geldi. Timur, "Boey bu hafta idmanda olacak. Satışı gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon oluşuyor. Yok böyle bir teklif mi diyelim? Bazen, bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerek. Bunun da faydaları oluyor" açıklamasını yaptı. Bu sezon 29 maçta 2 gol atan Boey'un kontratı 2025'te bitecek.



SAMSUN'U YENMELİYİZ

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Samsunspor ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirten Uygun, "Hedefimiz kazanmak. Bunun için hazırız" diye konuştu.



THIAM'DAN 2.5 YILLIK İMZA

Pendikspor yeni transferi Mame Thiam'ı resmen açıkladı. Golcü futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli golcü bu sezon forma giydiği 19 Süper Lig maçında 11 gole imza attı.



MAATSEN ARTIK DORTMUND'DA

Alman devi Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun ardından bir transferi daha duyurdu. Dortmund'dan yapılan açıklamada İngiliz temsilcisi Chelsea'nin sol beki Ian Maatsen'in sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.



CHELSEA'NİN PLANI FERGUSON

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, forvet hattını Evan Ferguson'la güçlendirmek istiyor. Ferguson'ın transferi için İngiliz ekibi Brighton'ın en az 116 milyon Euro talep edeceği belirtildi.

MONTELLA'DAN ZİYARET

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella dün Trabzonspor'u ziyaret etti. Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelen İtalyan teknik adama isminin yazılı olduğu Bordo-Mavili forma hediye edildi.



NWAKAEME İÇİN KARAR ANI

Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Gelecek hafta içinde Nwakaeme ile görüşme yapılacağı belirtildi. Bu görüşmenin ardından transfer olumlu ya da olumsuz netleşecek.



HEYECAN 4 MAÇLA SÜRECEK

Süper Lig'in 20. haftasında bugün 13.30'da Ankaragücü-Kasımpaşa ve Hatayspor- Pendik, 16.00'da Başakşehir-Alanyaspor maçları oynanacak. 19.00'da ise Rizespor'un konuğu Adana Demir olacak.



EFES'TEN 24 SAYI FARK

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 99-75 yendi. Lacivert-Beyazlılar'da Thompson 26, Bryant 21 ve Larkin de 11 sayı üretti. Bologna'da ise Lundberg 14 sayı kaydetti.



BUCKS SAHASINDA COŞTU

NBA'de Milwaukee Bucks, sahasında Boston Celtics'i 135-102 yendi. Bucks'ta Antetokounmpo 24 sayı, 12 ribaunt, Boby Portis de 28 sayı 12 ribauntla double double yaptı. Celtics'te Pritchard 21 sayı attı.