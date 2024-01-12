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Trabzonspor, Samsunspor'u Benkovic ve Onuachu'nun kafa golleriyle yendi

21’de Benkovic, 45+1’de Onuachu iki güzel kafa golü attı. İkinci yarıda Samsun bastırd ı, Uğurcan devleşti. 90+5’te Taylan skoru yazdı: 2-1. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Trabzonspor, Samsunspor’u Benkovic ve Onuachu’nun kafa golleriyle yendi

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu. 17. dakikada Emre Kılınç'ın sert şutu üstten auta gitti. 21'de Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi:

1-0. 33'de Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi. 45+1'de Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0. 47'de önce Holse'un sonra Muhammed'in şutunu Uğurcan kurtardı. 54'te Muhammed'in şutunu Uğurcan kurtardı. 77'de Bakasetas'ın şutu kalenin üstünden dışarı gitti. 82'de Visca'nın sert şutu Okan'ın kurtarışıyla kornere gitti. 90+4'te Bakasetas penaltı yaptırdı. 90+5'te Taylan topu ağlara yolladı: 2-1.


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SAMSUN'A BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU
Trabzonspor'un ligde 12'den fazla kez konuk ettiği takımlar arasında en yüksek galibiyet oranı yakaladığı rakibi yüzde 84,6 ile Samsunspor oldu. Bordo-Mavililer, 22 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı.


FİŞİ ERKEN ÇEKEBİLİRDİK
Bordo-Mavililer'in ikinci golünü atan Benkovic, "Hakem maçın son düdüğünü çaldığında eğer 3 puan sizinse bu mutluluğun tarifi olmaz. Taraftarımızın önünde gol atmak benim için çok önemliydi. Maçın fişini çekecek pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Kazanmak güzel" dedi.


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