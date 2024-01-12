Trabzonspor, Samsunspor’u Benkovic ve Onuachu’nun kafa golleriyle yendi





11 MAÇTA 24 PUAN ALDIK

Abdullah Avcı: Elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir takımı yendik



SAMSUN'A BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

Trabzonspor'un ligde 12'den fazla kez konuk ettiği takımlar arasında en yüksek galibiyet oranı yakaladığı rakibi yüzde 84,6 ile Samsunspor oldu. Bordo-Mavililer, 22 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı.