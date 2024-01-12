Süper Lig'in 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ankaragücü - Rizespor maçı sonrası Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, İstanbulspor - Konyaspor maçına atandı.
Haftanın maçlarını yönetcek hakemler şöyle;
Beşiktaş-Karagümrük: Mert Güzenge
Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
Galatasaray-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Hatayspor-Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
Başakşehir-Alanyaspor: Arda Kardeşler
Rizespor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
İstanbulspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
Samsunspor-Sivasspor: Burak Şeker
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