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Galatasaray transferi resmen duyurdu! "Yuvana hoş geldin"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar yerli rotasyonunu güçlendirmek adına flaş bir hamle yaptı. Sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu geri çağırıldı. Lisansı çıkarılan milli yıldız, "Yuvana hoş geldin" sözleriyle duyuruldu.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 12:39 Güncelleme 12 Ocak 2024, 12:40
Galatasaray transferi resmen duyurdu! Yuvana hoş geldin

Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.

Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.



SEZON BAŞINDA KİRALANDI

Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

FAZLA SÜRE ALAMADI

Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun geri dönüşünü "Yuvana hoş geldin" sözleriyle duyurdu.

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