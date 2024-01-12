Bu sezon orta sahadan istediği verimi alamayan Galatasaray, flaş bir karar aldı.



Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun takıma geri döndüğünü açıkladı.



Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadeleri kullanıldı.





SEZON BAŞINDA KİRALANDI



Sezon başında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, ayrılık kararı almış ve Genoa'ya kiralanmıştı.

FAZLA SÜRE ALAMADI



Genoa'da toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.

"YUVANA HOŞ GELDİN"



Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcunun geri dönüşünü "Yuvana hoş geldin" sözleriyle duyurdu.