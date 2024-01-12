Real Madrid forması giyen Arda Güler,: Hayallerimin başındayım

KEREM ÇILDIRDI Sivas-Galatasaray karşılaşmasının 90+6. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı gören K er em Aktürkoğlu bu andan itibaren adeta çılgına döndü. Milli futbolcuyu sakinleştirmek teknik direktör Okan Buruk'a düştü. Dördüncü hakeme bir şeyler söylediği görülen Kerem Aktüroğlu daha sonra Okan Buruk'un gayretiyle saha kenarına çekildi. Kerem, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

YABANCI ARTIK SINIRSIZ TFF, 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süp er Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki 2 sezonda ise 11'e düşürüleceğini açıkladı. TFF, "A takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda (2027- 2028 ve 2028-2029) ise 11'e düşürülmüştür" ifadelerine yer verdi. Gelecek sezondan itibaren Süper Lig takımları için ilk 11'deki yabancı oyuncu sınırı da kaldırıldı. A takım listesine yazılacak futbolcu sayısının da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürüldüğü belirtildi. A Milli Futbol Takımı'nda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirildi.



MÜTHİŞ KALİTE GÖSTERİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili konuştu. İtalyan hoca, "6 ay sakatlıkla uğratıştı. Şu anda çok iyi işler yapıyor. Onun gibi bir yeteneğin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Yeteneğini göstereceği fırsatı bulacaktır" açıklamasında bulundu. Ancelotti, "Takıma biraz dah adapte olması lazım. Müthiş bir kalite gösteriyor. Onunla ilgili hepimiz çok mutluyuz. Real Madrid için çok önemli biri olacak" şeklinde konuştu.



YUNUS EMRE BRENTFORD'DA

Sivasspor altyapısından çıkan 18 yaşındaki Yunus Emre Konak, Premier Lig ekibi Brentford'a resmi imzayı attı. Genç orta saha oyuncusu için 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeneceği iddia edildi. Yunus Emre bu sezon A takıma çıkıp 17 maçta oynadı.



SAMET'İN ADRESİ PANATHINAIKOS

Stoper hattına yapılan Bonucci transferinin ardından forma şansı azalan Samet Akaydın'ın yeni adresi Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathiaikos oldu. Panathinaikos ile Fenerbahçe'nin, kiralama ücreti ve futbolcunun yarım sezonluk maaşı (7 milyon TL) karşılığında anlaştığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe'de 34 maçta 2 bin 668 dakika oynadı.



KARTAL DAUM'U YAKALADI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 6. kez 5 ve üzeri farklı galibiyet elde etmeyi başardı. Bu alanda ilk sıra, 10 kezle Todor Veselinovic'e ait. Kartal ve Christoph Daum, 6'şar galibiyet ile ikinci sırayı paylaştı.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dünkü antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon, dar alanda çift kale maç ve rejenerasyon çalışması yapıldı.



GOL REKORUNA KOŞUYOR

F.Bahçe, 1988-89 sezonunda 103 golle rekor kırmıştı. O dönem 19 maçta 47 kez fileleri Sarı-Lacivertliler, bu sezon 19 maçta 56 gol attı. Hedef yeni rekor.





HAKAN KELEŞ GÖNDERİLDİ

Süper Lig ekibi Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Kulübün basın sözcüsü Yunus Derebağ, yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını ifade etti. Konyaspor'un 18 puanı bulunuyor.





SAKARYA'DA ZORLU RANDEVU

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında bugün Sakaryaspor ile Göztepe karşılaşacak. Atatürk Stadı'ndaki maç 20.00'de başlayacak. Göztepe haftaya 32 puanla 3, aynı puana sahip Sakaryaspor da 4. sırada girdi.



FENERBAHÇE BEKO KAZANDI

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında F.Bahçe Beko, Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti. Maçın normal süresi 81-81 bitince ilk uzatmada F.Bahçe maçı kazandı. Bugün 20.30'da A. Efes ile Bologna karşılaşacak.