Real Madrid forması giyen Arda Güler,: Hayallerimin başındayım

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Atletico Madrid ile oynanan Süper Kupa maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Güler, "5-6 aydır sakattım. Sakatlıktan çıktım, hocamız hemen kadroya alıp oynattı. Bana güvenini sürekli saha içinde, saha dışında gösteriyor, bana anlatıyor. İnşallah böyle devam edersem her şey daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. Arda Güler, "Hayalimin daha çok başındayım. Hemen hemen çok oynamıyorum. İnanılmaz gidiyoruz. Her kulvarda lideriz. Biz Real Madrid'iz. Umarım bunun bir parçası olmaya devam ederim. Milli Takım için oynamayı çok özledim. Yeni bir jenerasyon, yeni bir hoca var. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım EURO 2024'te her şey güzel olacak. Ciddi ve güzel işler yapabiliriz orada" açıklamasını yaptı.