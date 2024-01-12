Rade Krunic İstanbul’a geliyor! F.Bahçe Krunic transferi için el sıkıştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da oynayan orta saha oyuncusu Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için Kanarya'nın ödeyeceği rakam da belli oldu. Buna göre; Fenerbahçe, Krunic için Milan'a bonuslarla birlikte 5 milyon Euro ödeyecek.