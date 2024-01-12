Rade Krunic İstanbul’a geliyor! F.Bahçe Krunic transferi için el sıkıştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'da oynayan orta saha oyuncusu Rade Krunic'te mutlu sona ulaştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için Kanarya'nın ödeyeceği rakam da belli oldu. Buna göre; Fenerbahçe, Krunic için Milan'a bonuslarla birlikte 5 milyon Euro ödeyecek.
Bugün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçirilecek futbolcunun 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. İtalyan devi Milan'da 4,5 sezon geçiren Rade Krunic, 139 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Serie A ekibinin CEO'su Giorgio Furlani de oyuncu için, "Krunic umarım Fenerbahçe'de başarılı olur" dedi. Krunic, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.