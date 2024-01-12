PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk Sivasspor deplasmanında kaybedilen 2 puan sonrası konuştu: Hiçbiri bahane değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Sivasspor deplasmanında kaybedilen 2 puan sonrası konuştu: Eksiklerimiz vardı ama bu kaybedilen puanlar için bahane değil. 2. golü atıp iş i bitirmeliydik. 1-0’ın garantisi olmaz

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Okan Buruk Sivasspor deplasmanında kaybedilen 2 puan sonrası konuştu: Hiçbiri bahane değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli eksiklerle maça çıktıklarını söyleyen Buruk, "2. golü daha istekli aramalıydık. Bizim de hatalarımız var. Puan kaybı için eksikler bahane değil" dedi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: Sivasspor ilk yarı topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sar etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu. Abdulkadir'in topa eliyle dokunduğu pozisyon penaltı gibi görünüyor.

VAR'dan da uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten uyarı. Bizim kendimizden beklediğimiz şey, ikinci golü atıp maçı bitirmek. 1-0 garanti bir skor değil.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA