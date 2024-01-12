Okan Buruk Sivasspor deplasmanında kaybedilen 2 puan sonrası konuştu: Hiçbiri bahane değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli eksiklerle maça çıktıklarını söyleyen Buruk, "2. golü daha istekli aramalıydık. Bizim de hatalarımız var. Puan kaybı için eksikler bahane değil" dedi.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı: Sivasspor ilk yarı topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sar etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu. Abdulkadir'in topa eliyle dokunduğu pozisyon penaltı gibi görünüyor.