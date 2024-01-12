Galatasaray’da penaltı isyanı! Oyuncuların itirazına rağmen VAR incelemedi

Galatasaray, Sivas'ta hem 2 puan bıraktı hem de Kerem Aktürkoğlu 'nu kırmızı kartla kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, maçın ikinci yarısında durum 1-0'ken yaşadığı pozisyona isyan bayrağı açtı.





Ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'nun topa müdahalesi sonrası yere düşen Abdulkadir Parmak, yere düşerken topa eliyle temas etti. Galatasaraylı futbolcular pozisyonda penaltı olduğunu iddia etti. Top dışarıya atıldı ve hakeme itiraz edildi.



Ancak hakem Zorbay Küçük 'devam' dedi. VAR'da yer alan Alper Ulusoy da herhangi bir inceleme kararı vermedi. Maçın sonlarına doğru ise Kerem Demirbay'ın eline gelen top sonrası penaltı kararı çıktı.