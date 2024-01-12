Martial harekatı! Fenerbahçe Fransız yıldızın transferi için düğmeye bastı

Son olarak Leonardo Bonucci'yi transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına da takviye yapmaya hazırlanıyor. Kanarya, Manchester United'ın Fransız yıldızı Antony Martial için geri sayıma geçti.
Son olarak Leonardo Bonucci'yi transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına da takviye yapmaya hazırlanıyor. Kanarya, Manchester United'ın Fransız yıldızı Antony Martial için geri sayıma geçti.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe'nin bu transfer operasyonunu ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi'den bağımsız olarak yürüttüğü ortaya çıktı. Kanarya, hem Ryan Kent'in yerine görev alabilecek hem de forveti yedekleyebilecek olan 28 yaşındaki yıldız isim için menajeri Philippe Lamboley ile de görüşme gerçekleştirdi. İngiliz ekibi Manchester United'da mutsuz olan ve ayrılmak için teklifleri değerlendiren futbolcu ile ilgili yakın zamanda flaş gelişmeler olabileceği gelen haberler arasında.
170 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Premier Lig devi Manchester United'da 19 maçta oynayan Martial, 2 gol, 1 asist katkısı sağladı. Daha önce Lyon, Sevilla ve Monaco takımlarının da başarısı için ter döken 1.81 boyundaki Martial, kariyerinde toplam 106 gol ve 64 asist üretti.
Güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçilen Antony Martial, Fransa Milli Takımı adına ise 30 maçta 2 gol üretti. Sezon sonunda kontratı bitecek olan futbolcu için United'ın da ayrılığa onay verdiği belirtildi. United'ın 1 yıl da kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.