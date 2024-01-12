Martial harekatı! Fenerbahçe Fransız yıldızın transferi için düğmeye bastı

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Fenerbahçe'nin bu transfer operasyonunu ayrılması gündemde olan Michy Batshuayi'den bağımsız olarak yürüttüğü ortaya çıktı. Kanarya, hem Ryan Kent'in yerine görev alabilecek hem de forveti yedekleyebilecek olan 28 yaşındaki yıldız isim için menajeri Philippe Lamboley ile de görüşme gerçekleştirdi. İngiliz ekibi Manchester United'da mutsuz olan ve ayrılmak için teklifleri değerlendiren futbolcu ile ilgili yakın zamanda flaş gelişmeler olabileceği gelen haberler arasında.