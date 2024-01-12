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Beşiktaş Renato Sanches'ın peşinde! Beşiktaş’ın hocası Santos devreye girdi

Bonservisi PSG’de olan Portekizli merkez orta saha Senato Sanches için Beşiktaş’ın hocası Santos devreye girdi. 26 yaşındaki merkez orta saha bu sezon Roma formasıyla sadece 9 maça çıktı ve 1 gol attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Beşiktaş Renato Sanches’ın peşinde! Beşiktaş’ın hocası Santos devreye girdi

Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren siyah beyazlılar, Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi Renato Sanchez'i gündemine aldı.



Portekiz'den Maisfutebol'un haberine göre; Roma'da kiralık olan ancak oynayamayan Renato Sanches için PSG yeni formül arayışlarına başladı. Beşiktaş, bu noktada devreye girerek kiralama teklifi yaptı.




Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, transfer görüşmelerinde devreye girerek hem PSG'yi hem Sanches'i ikna etmek için girişimlere başladı. 26 yaşındaki merkez orta saha bu sezon Roma formasıyla sadece 9 maça çıktı ve 1 gol attı.

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