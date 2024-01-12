Beşiktaş Renato Sanches’ın peşinde! Beşiktaş’ın hocası Santos devreye girdi

Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren siyah beyazlılar, Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi Renato Sanchez'i gündemine aldı.
Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor. Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren siyah beyazlılar, Portekizli çalıştırıcının eski öğrencisi Renato Sanchez'i gündemine aldı.
Portekiz'den Maisfutebol'un haberine göre; Roma'da kiralık olan ancak oynayamayan Renato Sanches için PSG yeni formül arayışlarına başladı. Beşiktaş, bu noktada devreye girerek kiralama teklifi yaptı.
Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos, transfer görüşmelerinde devreye girerek hem PSG'yi hem Sanches'i ikna etmek için girişimlere başladı. 26 yaşındaki merkez orta saha bu sezon Roma formasıyla sadece 9 maça çıktı ve 1 gol attı.