Fenerbahçe Konyaspor’u farklı geçti! Edin adımlarla şampiyonluğa

Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerin rakip kaleye gol olup yağdığı mücadele 7-1 sona erdi.
Süper Lig'de heyecan 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerin rakip kaleye gol olup yağdığı mücadele 7-1 sona erdi.
Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Edin Dzeko (3), Szymanski ve Mert Müldür, Batshuayi ve Uğucan Yazğılı (kk)'dan geldi.
Konyaspor'un tek golünü ise Guilherme kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 50'ye yükselten sarı lacivertliler liderlik koltuğunu sağlama aldı. Konyaspor ise 18 puanla 18. sırada kaldı.
DZEKO'DAN HAT-TRICK
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ise ilk yarıda attığı 3 gol ile hat-trick yaptı. Yıldız golcü bu sezon ikinci kez bir maçta 3 gol attı. Dzeko bu sezon ayrıca ilk penaltı golünü atmış oldu.
Dzeko attığı 3 gol ile ligde gol sayısını 16 yaparak en yakın rakibi Icardi'nin 4 gol önüne geçti ve gol krallığında zirvedeki yerini perçinledi.
PENALTI KARARI!
Maçta Fenerbahçe'yi öne geçiren gol penaltıdan geldi. Hakem Kadir Sağlam, Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda VAR'ı dinledi ve pozisyonu izlemeye gitti. Beyaz noktanın gösterdiği pozisyonun ardından Dzeko ağları havalandırdı.
MERT MÜLDÜR İLK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Sebastian Szymanski'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandıran Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Ligde daha önce 10, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 2 maça çıkan Müldür, geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor maçında asist yapma başarısı göstermişti.
BONUCCI TRİBÜNDE!
Sarı-lacivertlerin anlaşmaya vardığı Leonardo Bonucci de mücadeleyi tribünden takip etti. Gün içerisinde kulüpten, transfer görüşmeleri yapıldığına dair açıklamanın ardından başarılı defans oyuncusu akşam saatlerinde özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İşlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Bonucci, Ülker Stadyumu'na geldi.
Seremoni öncesi Bonucci'nin stada geldiği anons edilince taraftarlar tarafından alkışla karşılandı. Bonucci de Fenerbahçe taraftarını selamladı.
TADIC İLK KEZ YEDEK
Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic, ilk kez maça yedek kulübesinde başladı. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 18 kez sarı-lacivertli formayla 11'de sahada olurken 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
KING FORMAYA KAVUŞTU
İsmail Kartal, Konyaspor müsabakasında hücumun sol kanadında Joshua King'e şans verdi. Norveçli oyuncu bu sezon ligde 8 kez mücadele ederken, ilk kez 11'de sahaya çıktı. King, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4'ü ilk 11 olmak üzere 9 maçta görev aldı.
CRESPO SAKATLANDI
Fenerbahçe'de maç öncesi ısınma esnasında şanssızlık yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de tercih ettiği Miguel Crespo, ısınma esnasında sakatlık yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, bu sebeple Crespo'nun yerine İsmail Yüksek'i ilk 11'de değerlendirdi.
KANARYA'DA 4 EKSİK
Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Sakatlıklarını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Rodrigo Becao ile Miha Zajc kadroda yer almadı.