Fenerbahçe Konyaspor’u farklı geçti! Edin adımlarla şampiyonluğa

DZEKO'DAN HAT-TRICK

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ise ilk yarıda attığı 3 gol ile hat-trick yaptı. Yıldız golcü bu sezon ikinci kez bir maçta 3 gol attı. Dzeko bu sezon ayrıca ilk penaltı golünü atmış oldu.