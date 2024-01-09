Kartal pençesi yaptı! Beşiktaş’ta Fernando Santos ile yepyeni bir sayfa açıldı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirilişiyle birlikte yepyeni bir başlangıç yapıldı. 1.5 yıllığına anlaşma sağlanan Portekizli teknik adam, hem babacan hem de otoriter yapısıyla dikkati çekiyor.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirilişiyle birlikte yepyeni bir başlangıç yapıldı. 1.5 yıllığına anlaşma sağlanan Portekizli teknik adam, hem babacan hem de otoriter yapısıyla dikkati çekiyor.
KARİYERİNDE 8 KUPA KAZANDI
Elindeki kadrodan her zaman maksimum fayda almaya çalışmasıyla bilinen Santos, yıldız yönetimi konusunda da üst düzey bir tecrübeye sahip. Kariyerinde 8 kupası olan, EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni de kazanan 69 yaşındaki hoca, daha çok taktiksel ve defansif yöne önem veriyor. Santos bunu, "Kazanmak ve güzel futbol arasında tercih yapacak olsam, kazanmayı seçerim" sözüyle anlatıyor. Santos, Polonya'da görev alırken antrenmanda eğlenceyi yasaklaması, futbolcuların masada telefon bulundurmaması gibi koyduğu disipliner kurallarıyla da biliniyor.
CRISTIANO RONALDO KRİZİ
4-3-3 sistemini benimseyen Santos, Portekiz'i çalıştırdığı dönemde Ronaldo'yu kadroya almamıştı. Santos'un, taciz iddiaları nedeniyle Ronaldo'yu milli takıma davet etmediği yazılmış, deneyimli hoca ise yıldız ismin tercih edilmeme gerekçesini Juventus ile Real Madrid arasındaki transfer görüşmeleri olarak açıklamıştı. Santos, bugün 12.00'deki imza sonrası Rize'ye gidecek.
ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
İstanbul'a akşam saatlerinde varan ünlü teknik adam çiçeklerle karşılandı. Santos, kendisini karşılamaya gelen taraftarların isteğini kırmayıp 'Kartal Pençesi' yaparak poz da verdi.
İMZAYI ATIP RİZE'YE GİDECEK
Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte İstanbul'a geldi. Santos'u yönetimden Hüseyin Yücel, Sayman Üye, M. Kaan Şakul, Prof. Dr. Işıl Zeybek ve Burak Aslan karşıladı. Santos ve teknik ekibi için Başkan Hasan Arat'ın katılımıyla bugün saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek. Santos, imza töreninin ardından Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek için özel uçakla Rize'ye gidecek.