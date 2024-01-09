Kartal pençesi yaptı! Beşiktaş’ta Fernando Santos ile yepyeni bir sayfa açıldı

KARİYERİNDE 8 KUPA KAZANDI

Elindeki kadrodan her zaman maksimum fayda almaya çalışmasıyla bilinen Santos, yıldız yönetimi konusunda da üst düzey bir tecrübeye sahip. Kariyerinde 8 kupası olan, EURO 2016 ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni de kazanan 69 yaşındaki hoca, daha çok taktiksel ve defansif yöne önem veriyor. Santos bunu, "Kazanmak ve güzel futbol arasında tercih yapacak olsam, kazanmayı seçerim" sözüyle anlatıyor. Santos, Polonya'da görev alırken antrenmanda eğlenceyi yasaklaması, futbolcuların masada telefon bulundurmaması gibi koyduğu disipliner kurallarıyla da biliniyor.