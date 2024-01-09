‘İmparator’ lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti





Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarıya imza atan "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih'le 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Münih teknik direktörü olarak da 1'er lig ve UEFA Kupası kazandı.