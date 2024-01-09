PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

‘İmparator’ lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti. Bayern Münih ve Alman Milli Takımı’nda birçok başarıya imza atan “Kaiser” adını futbol tarihine yazdırmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
‘İmparator’ lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Bundesliga'nın sitesinden yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer" denildi.



Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarıya imza atan "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih'le 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Münih teknik direktörü olarak da 1'er lig ve UEFA Kupası kazandı.

1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA