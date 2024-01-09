‘İmparator’ lakaplı Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Bundesliga'nın sitesinden yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer" denildi.
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, 78 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Bundesliga'nın sitesinden yapılan paylaşımda, "Dünya futbolunun olağanüstü bir efsanesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde yat Franz Beckenbauer" denildi.
Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda birçok başarıya imza atan "Kaiser" lakaplı Beckenbauer, futbolculuk döneminde Münih'le 4'er lig ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi zaferi elde etti. Münih teknik direktörü olarak da 1'er lig ve UEFA Kupası kazandı.
1974'te futbolcu, 1990'da ise teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.