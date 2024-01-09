Fenerbahçe Krunic ile bir kez daha masaya oturacak

F.BAHÇE-KONYA MAÇINI SAĞLAM YÖNETECEK Süper Lig 'de 16. hafta erteleme maçları hakemleri dün açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin evinde Konya ile oynayacağı maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Sivas- G.Saray maçında Zorbay Küçük, Rize- Beşiktaş maçında ise Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

KAAN AYHAN BÜYÜLÜYOR Galatasaray'da Sezon başında yedek kalan ancak daha sonra formayı kapan 28 yaşındaki stoper Kaan Ayhan aldığı formayı bir daha bırakmadı. Yıldız futbolcu ilk olarak stoperde görev yapsa da çok yönlü olması sebebiyle orta sahada ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Yıldız futbolcu, son haftalarda orta sahadaki enfes performansı ve Lucas Torreira ile olan uyumuyla taraftarın beğenisini kazandı.

ICARDI DERBİDE SAHADA OLACAK Aslan'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı. Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig 'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig'de Konyaspor , Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.



SİVAS STARTI VERİLDİ

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman pas ve taktiksel çalışmaların ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Yapılan maçı kazanan takım objektiflere bu şekilde zafer pozu verdi.



SOL BEKE KAZIMCAN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'ın cezalı olması nedeniyle Sivasspor maçında sol bekte Kazımcan Karataş'ı oynatması bekleniyor. Genç futbolcu Konyaspor maçının 85. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olmuştu.



TESADÜFÜN BÖYLESİ

Galatasaray'ın önceki gün Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Yıldız stoperin ilk attığı gol, 2018'de Sinan Gümüş'ün Galatasaray formasıyla yine Konyaspor'a attığı gole çok benzetildi. Tecrübeli oyuncu 11 Mart 2018'de Nagatomo'nun ortasına aynı voleyi vurmuş ve topu ağlara göndermişti. Abdülkerim de yine 2018'deki gibi aynı yerden aynı vuruşla golü atmayı başararak taraftarına bir nevi dejav u yaşattı.



EFE BAYRAK SÜRPRİZİ

Sarı-Kırmızılı takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın transfer döneminde yıldız futbolcuların yanında gençlere de yatırım yapacağı öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin Danimarka 1. Lig ekiplerinden HB Köge'de forma giyen 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Efe Bayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların genç futbolcu için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon takımıyla birlikte 17 maça çıkan yetenekli futbolcu bu maçlarda 1382 dakika sahada kaldı ve 4 sarı kart gördü.



DAVINSON RİSKE EDİLMEYECEK

Cimbom'da sakatlığını atlatan, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in, Nelsson'un yükselen formu sebebiyle Sivas maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Okan Buruk'un tam iyileşmeden Sanchez'i oynatmak istemediği ifade edildi.



TRABZON'A 2 TAKVİYE

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana'yı kadrosuna kattığını bildirdi.



ZEYNEP SÖNMEZ YARIN KORTTA

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde korta çıkacak. 21 yaşındaki genç raket Zeynep Sönmez yarın Çinli You Xiaodi ile mücadele edecek.



KOURBELİS K.GÜMRÜK'TE

Karagümrük Trabzonspor'dan Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladı. Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor'da 6 resmi maçta forma giydi.



F.BAHÇE-KONYA MAÇINI SAĞLAM YÖNETECEK

Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları hakemleri dün açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin evinde Konya ile oynayacağı maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Sivas- G.Saray maçında Zorbay Küçük, Rize-Beşiktaş maçında ise Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.





LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Alanyaspor-Ankaragücü ve Pendikspor-Antalyaspor maçları oynanacak. Saat 20.00'de ise Kasımpaşa, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.





DONCİC&IRWİNG'DEN 69 SAYI

NBA'de Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti. Mavericks, Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin 69 sayı attığı maçta Timberwolves'u devirdi.



F.BAHÇE&EFES SAHNE ALIY

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta müsabakasında bugün Sırbistan'ın Partizan takımını 20.30'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise 22.15'te Panathinaikos deplasmanında ter dökecek.





YİĞİDOLAR ÇIKIŞA GEÇTİ

Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Sivasspor'un galibiyet serisi 2 maça yükseldi. Bülent Uygun ile ilk galibiyetini alan Sivas perşembe günü G.Saray'ı konuk edecek.



RİZE'DE PROTESTOLU KARŞILAMA

Beşiktaşlı taraftarlar, Rize'de takımı karşılarken oyunculara tepkiliydi. Muleka'ya İngilizce "Evine git", Rebic'e "Tatilde değiliz" denildi. Tayfur Bingöl yuhlandı. Cenk Tosun'a seslenen taraftarlar, "Tayfur ve Onur'u istemiyoruz" diyerek isyan etti. Futbolcular sessiz kaldı.