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Fenerbahçe Krunic ile bir kez daha masaya oturacak

Fenerbahçe, Milan’ın yıldızı Krunic ile bir kez daha masaya oturacak. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Fenerbahçe Krunic ile bir kez daha masaya oturacak

Fenerbahçe, Milan'ın orta sahası Rade Krunic'i renklerine katmak için yeni bir girişimde bulunacak. Sarı- Lacivertliler, Milan'ın talep ettiği 4 milyon Euro bonservis bedeli sonrası geri çekilmişti. Fenerbahçe, Krunic için yeni bir girişimde bulunacak. Sarı Kanarya'nın bu görüşmede fiyat artırımına gitmesi bekleniyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre transferin 5 milyon Euro'ya bitmesi bekleniyor.


EKSİK KARTAL ZAFER PEŞİNDE
Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında bugün Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Didi Stadı'nda 20.00'de başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 29 puanla 6. sırada bulunan Kartal'da sakat olan Chamberlain ve Necip'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Masuaku, Colley, Amartey ile kadro dışı kalan Aboubakar oynamayacak. Ayrıca Marsilya ile anlaşan Onana, kadro dışı kalan Rosier ve cezalı olan Salih Uçan da görev alamayacak.



SAMANDIRA'DA MONTELLA RÜZGARI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Milli Takım Yardımcı Antrenörleri Selçuk Şahin ve Daniele Russo, Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. A Milli Futbol Takımı yetkilileri, antrenman sonrası Sportif Direktör Mario Branco, teknik direktör İsmail Kartal ve Sarı-Lacivertli futbolcularla yemekte bir araya geldi. Sammi ortamda gerçekleştirilen fikir alışverişlerinin ardından A Milli Futbol Takımı yetkilileri, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara misavirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.



KONYA İÇİN START VERİLDİ
F.Bahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile oynayacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada İstanbulspor maçında 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması yaptı. Rodrigo Becao ve Miha Zajc ise bireysel çalışmalarına devam etti. Konya maçı hazırlıklarını bugün tamamlanacak.


BAKASETAS İÇİN TEKLİF YOK!
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın Beşiktaş'a transfer olacağına dair haberlerin artması üzerine Başkan Ertuğrul Doğan bir açıklama yaparak, "Böyle bir teklif yok" dedi. Başkan Doğan'ın açıklamasında, "Teklif yok" vurgusu yapması oyuncunun Beşiktaş'a olası bir transferinin gündeme gelmesi durumunda Trabzonspor'un önemli bir bonservis beklentisi içerisinde olduğunu da gösterdi. Bu arada Trabzon'da bulunan ve takımla birlikte antrenmanlara çıkan Bakasetas'ın da yakın zamanda bir menajer değişikliğine gitmeyi planladığı öğrenildi.


TREZEGUET DURMUYOR
Mısır Milli Takımı Afrika Kupası'nda boy gösterecek olan Mahmoud Trezeguet, Tanzanya ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçında 1 gol attı. Bordo-Mavili formayla ligde forma giydiği son 5 maçta 4 kez fileleri sarsan Trezeguet, milli formayla çıktığı son 3 maçta da 4 gol atmayı başardı. Trezeguet, Tanzanya maçında 61 dakika sahada kaldı.



MARİUS SUMUDİCA HASTANELİK OLDU
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'nın artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Rumen çalıştırıcının hayati bir sıkıntısı yok.



YUSUF SARI'YA TERİM KANCASI
Yunanistan Ligi'nde liderliğe yükselen Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı'nın transferini istedi. Adana Demir Başkanvekili Metin Korkmaz'ın Atina'ya giderek Panathinaikos'lu yetkilelerle görüştüğü iddia edildi. Sergilediği performansla göz dolduran Yusuf Sarı için daha önce Olympiakos ile Lyon da ilgilenmişti. 25 yaşındaki yıldız bu sezon Demir'de 22 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.



F.BAHÇE-KONYA MAÇINI SAĞLAM YÖNETECEK
Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları hakemleri dün açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin evinde Konya ile oynayacağı maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Sivas- G.Saray maçında Zorbay Küçük, Rize-Beşiktaş maçında ise Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.


KAAN AYHAN BÜYÜLÜYOR
Galatasaray'da Sezon başında yedek kalan ancak daha sonra formayı kapan 28 yaşındaki stoper Kaan Ayhan aldığı formayı bir daha bırakmadı. Yıldız futbolcu ilk olarak stoperde görev yapsa da çok yönlü olması sebebiyle orta sahada ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Yıldız futbolcu, son haftalarda orta sahadaki enfes performansı ve Lucas Torreira ile olan uyumuyla taraftarın beğenisini kazandı.


ICARDI DERBİDE SAHADA OLACAK
Aslan'da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı. Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.


SİVAS STARTI VERİLDİ
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman pas ve taktiksel çalışmaların ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Yapılan maçı kazanan takım objektiflere bu şekilde zafer pozu verdi.


SOL BEKE KAZIMCAN
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Barış Alper Yılmaz'ın cezalı olması nedeniyle Sivasspor maçında sol bekte Kazımcan Karataş'ı oynatması bekleniyor. Genç futbolcu Konyaspor maçının 85. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olmuştu.


TESADÜFÜN BÖYLESİ
Galatasaray'ın önceki gün Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Yıldız stoperin ilk attığı gol, 2018'de Sinan Gümüş'ün Galatasaray formasıyla yine Konyaspor'a attığı gole çok benzetildi. Tecrübeli oyuncu 11 Mart 2018'de Nagatomo'nun ortasına aynı voleyi vurmuş ve topu ağlara göndermişti. Abdülkerim de yine 2018'deki gibi aynı yerden aynı vuruşla golü atmayı başararak taraftarına bir nevi dejav u yaşattı.


EFE BAYRAK SÜRPRİZİ
Sarı-Kırmızılı takımda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın transfer döneminde yıldız futbolcuların yanında gençlere de yatırım yapacağı öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin Danimarka 1. Lig ekiplerinden HB Köge'de forma giyen 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Efe Bayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kurmayların genç futbolcu için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon takımıyla birlikte 17 maça çıkan yetenekli futbolcu bu maçlarda 1382 dakika sahada kaldı ve 4 sarı kart gördü.


DAVINSON RİSKE EDİLMEYECEK
Cimbom'da sakatlığını atlatan, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in, Nelsson'un yükselen formu sebebiyle Sivas maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Okan Buruk'un tam iyileşmeden Sanchez'i oynatmak istemediği ifade edildi.

TRABZON'A 2 TAKVİYE
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ALG Spor'dan Müzeyyen Dilek Özbiler ve İspanya'nın Deportivo Alaves Kulübü'nden Vanesa Santana'yı kadrosuna kattığını bildirdi.


ZEYNEP SÖNMEZ YARIN KORTTA
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde korta çıkacak. 21 yaşındaki genç raket Zeynep Sönmez yarın Çinli You Xiaodi ile mücadele edecek.

KOURBELİS K.GÜMRÜK'TE
Karagümrük Trabzonspor'dan Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiraladı. Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Trabzonspor'da 6 resmi maçta forma giydi.

F.BAHÇE-KONYA MAÇINI SAĞLAM YÖNETECEK
Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları hakemleri dün açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin evinde Konya ile oynayacağı maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Sivas- G.Saray maçında Zorbay Küçük, Rize-Beşiktaş maçında ise Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.


LİGDE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de Alanyaspor-Ankaragücü ve Pendikspor-Antalyaspor maçları oynanacak. Saat 20.00'de ise Kasımpaşa, RAMS Başakşehir'i konuk edecek.


DONCİC&IRWİNG'DEN 69 SAYI
NBA'de Dallas Mavericks, sahasında Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup etti. Mavericks, Kyrie Irving ve Luka Doncic ikilisinin 69 sayı attığı maçta Timberwolves'u devirdi.


F.BAHÇE&EFES SAHNE ALIY
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta müsabakasında bugün Sırbistan'ın Partizan takımını 20.30'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise 22.15'te Panathinaikos deplasmanında ter dökecek.


YİĞİDOLAR ÇIKIŞA GEÇTİ
Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Sivasspor'un galibiyet serisi 2 maça yükseldi. Bülent Uygun ile ilk galibiyetini alan Sivas perşembe günü G.Saray'ı konuk edecek.

RİZE'DE PROTESTOLU KARŞILAMA
Beşiktaşlı taraftarlar, Rize'de takımı karşılarken oyunculara tepkiliydi. Muleka'ya İngilizce "Evine git", Rebic'e "Tatilde değiliz" denildi. Tayfur Bingöl yuhlandı. Cenk Tosun'a seslenen taraftarlar, "Tayfur ve Onur'u istemiyoruz" diyerek isyan etti. Futbolcular sessiz kaldı.

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