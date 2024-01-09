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Beşiktaş'ta Renato Sanches sürprizi! Galatasaray ile anılan Renato Sanches için Beşiktaş devreye girdi

Transferde adı Galatasaray ile anılan Renato Sanches için Beşiktaş’ın da devreye girdiği iddia edildi. Fransızlar, Portekizli orta sahanın sezonun ikinci yarısında Siyah-Beyazlı formayı giyebileceğini ileri sürdü

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Beşiktaş’ta Renato Sanches sürprizi! Galatasaray ile anılan Renato Sanches için Beşiktaş devreye girdi

Teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın, PSG'nin Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches ile ilgilendiği iddia edildi. Fransa'nın L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre; şu anda Roma'da kiralık olarak forma giyen Sanches, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'a transfer olabilir.

Kartal'ın, 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği ve Başkan Hasan Arat'ın PSG'nin hissedarlarıyla olan dostluğunun bu transferde avantaj oluşturabileceği de hatırlatıldı.

Sezon başında Serie A devi Roma'ya kiralanan ancak; burada beklentileri karşılayamayan Sanches'in sözleşmesinin feshedilmesi konusunda da görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Roma formasıyla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan ve yeni bir macera arayan Renato Sanches, sadece 228 dakika sahada kalırken takımına 1 gol katkısı sunabildi.

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