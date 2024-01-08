Tarihe geçen performans: İstanbulspor-Fenerbahçe maçında futbolcu Cengiz Ünder damga vurdu





20 BİN KİŞİ VARDI

Maç sonrası konuşan Mert Müldür, "20 bin kişi vardı burada. Onlara çok teşekkür ediyoruz. 5 gollü galibiyet mutlu etti. Daha fazla atabilirdik. Vuruşlarda konsantrasyon eksikliği vardı. Ben de daha iyi olacağım" dedi.



Cengiz Ünder maç sonunda Sarı- Lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi.

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