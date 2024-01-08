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Tarihe geçen performans: İstanbulspor-Fenerbahçe maçında futbolcu Cengiz Ünder damga vurdu

Cengiz Ünder, Taner Gülleri’den (2009) sonra Süper Lig’de 4 gol atan ilk futbolcu oldu. Milli futbolcu aynı zamanda F.Bahçe’de Moussa Sow’dan (2016) sonra ilk yarıda 3 gol atan ve Tanju Çolak’tan (1992) sonra da bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Tarihe geçen performans: İstanbulspor-Fenerbahçe maçında futbolcu Cengiz Ünder damga vurdu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan İstanbulspor-Fenerbahçe maçına damgasını vuran futbolcu Cengiz Ünder oldu. 4 gol atan milli sağ kanat oyuncusu istatistikleri altüst etti.

Cengiz Ünder, Taner Gülleri'den sonra Süper Lig'de 4 gol atan ilk oyuncu oldu. 2009 yılında Kocaelisporlu Taner Gülleri , Galatasaray'a Ali Sami Yen Stadı'nda 4 gol atmıştı. Cengiz Ünder aynı zamanda Moussa Sow'dan sonra bir maçın ilk yarıda 3 gol atan ilk futbolcu olmayı başardı. Senegalli futbolcu, Kasım 2016'da Çaykur Rizespor'a ilk yarıda 3 gol atmıştı.

Yine Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla Tanju Çolak'tan sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Tanju Çolak 1992/93 sezonunda Sarı-Lacivertli formayla Karşıyaka'ya 6 gol atmıştı. 68 dakika sahada kalan Cengiz Ünder maç bitiminde Sarı-Lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi ve maç topunu da alıp evine götürdü...



20 BİN KİŞİ VARDI
Maç sonrası konuşan Mert Müldür, "20 bin kişi vardı burada. Onlara çok teşekkür ediyoruz. 5 gollü galibiyet mutlu etti. Daha fazla atabilirdik. Vuruşlarda konsantrasyon eksikliği vardı. Ben de daha iyi olacağım" dedi.

Cengiz Ünder maç sonunda Sarı- Lacivertli taraftarlara üçlü çektirdi.

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