Çizme basını Fenerbahçe’nin İtalyan stoper Bonucci’yi kadrosuna katmak istediğini yazdı

Ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sport Italia'nın haberine göre, sarı-lacivertli ekibin Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci'yi yakın takibe aldığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Bonucci'nin Roma'nın da hedefinde olduğu belirtildi. Ancak gelen son bilgilere göre Roma ilk görüşmede İtalyan stoper ile anlaşma sağlayamadı. Sezon başında Juventus'tan Union Berlin'e transfer olan İtalyan defans bu sezon 10 maçta Alman ekibin formasını giyerken 1 gol kaydetti.