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Galatasaray'a Ndiaye önerisi: Tecrübeli oyuncunun maaş beklentisi 2 milyon Euro!

Adana Demirspor ile yollarını ayıran eski Galatasaraylı oyuncu Badou Ndiaye yeniden Sarı-Kırmızılılar’a önerildi. 33 yaşındaki Senegalli’nin beklentisi 2 milyon Euro...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Galatasaray’a Ndiaye önerisi: Tecrübeli oyuncunun maaş beklentisi 2 milyon Euro!

G.Saray'a 2017'de Osmanlıspor'dan 7,5 milyon Euro'ya getirilen Badou Ndiaye 2019'da Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya satılarak büyük para kazandırmıştı.

33 yaşındaki futbolcu, 2018'de 750 bin Euro'ya kiralanmıştı ve 2. kez G.Saray forması giymişti. 2019'da Stoke'a dönen Senegalli orta saha, sırasıyla Trabzonspor, Karagümrük ve Al Ain'e kiralandı. Ndiaye 2021'de ise Aris'e bedelsiz katıldı.

2022'den bu yana Adana Demir'de olan yeni boşa çıkan 33 yaşındaki futbolcu, G.Saray'a önerildi. Tecrübeli ismin maaş beklentisinin 2 milyon Euro olduğu ifade edildi.

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