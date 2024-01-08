Cengiz Ünder 4 golle futbol şov yaptı! Fenerbahçe deplasmanda İstanbul’a fark attı





MUTLU VE GURURLUYUM

Maç sonu konuşan Cengiz Ünder, "Kariyerimde ilk defa hattrick yaptım. O da Fenerbahçe'ye nasip oldu. Çok mutluyum ve çok gururluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Antrenmandan sonra çok şut çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Demek ki çalışınca oluyormuş" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, "En çok hangi golünü beğendin?" sorusu üzerine "Tam hatırlayamadım ama birinci golüm ile üçüncü golüm" cevabını verdi.



ÇİLİNGİR OLDU!

Süper Lig'de ilk kez üst üste iki deplasman maçında ağları havalandıran Cengiz Ünder (vs İstanbulspor & Kayserispor), iki maçta açılışı yaptı.



F.Bahçe sosyal medya hesabından Cengiz Ünder'in attığı goller sonrası paylaşım bombardımanında bulundu. Füze ve dart emojileri kullanıldı.

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