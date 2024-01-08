Cengiz Ünder 4 golle futbol şov yaptı! Fenerbahçe deplasmanda İstanbul’a fark attı

Fenerbahçe, İstanbulspor'a gol olup yağdı... 4'te Dzeko gole yaklaşsa da 6'da Cengiz Ünder jeneriklik bir golle perdeyi açtı: 0-1. 32'de Cengiz Ünder, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken kayarak düştü ve topu rakibine kaptırdı.
Fenerbahçe, İstanbulspor'a gol olup yağdı... 4'te Dzeko gole yaklaşsa da 6'da Cengiz Ünder jeneriklik bir golle perdeyi açtı: 0-1. 32'de Cengiz Ünder, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken kayarak düştü ve topu rakibine kaptırdı.
Jackson hemen ortaladı, Muammer kafayı vurdu: 1-1. 34'te rakip stoper Mehmet Yeşil'in ayağındaki topa vuran Cengiz Ünder takımını bir kez daha öne geçirdi:
1-2. 44'te Cengiz Ünder, ceza yayı üzerine gelip plase bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturarak hat-trick yaptı: 1-3. 45+1'de Cengiz Ünder'in şık pasıyla topla buluşan Mert Müldür sıfıra inip ortaladı, Edin Dzeko topu ağları gönderdi: 1-4. 46'da Cengiz Ünder plase bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırıp maçtaki dördüncü golünü kaydetti: 1-5. 63'te Szymanski, önce Simon Deli, ardından kaleci Alp Arda'yı çalımladı. Alp Szymanski'yi düşürdü hakem penaltıyı verdi. 65'te Tadic penaltıda kaleciyi geçemedi.
MUTLU VE GURURLUYUM
Maç sonu konuşan Cengiz Ünder, "Kariyerimde ilk defa hattrick yaptım. O da Fenerbahçe'ye nasip oldu. Çok mutluyum ve çok gururluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Antrenmandan sonra çok şut çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Demek ki çalışınca oluyormuş" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, "En çok hangi golünü beğendin?" sorusu üzerine "Tam hatırlayamadım ama birinci golüm ile üçüncü golüm" cevabını verdi.
ÇİLİNGİR OLDU!
Süper Lig'de ilk kez üst üste iki deplasman maçında ağları havalandıran Cengiz Ünder (vs İstanbulspor & Kayserispor), iki maçta açılışı yaptı.
F.Bahçe sosyal medya hesabından Cengiz Ünder'in attığı goller sonrası paylaşım bombardımanında bulundu. Füze ve dart emojileri kullanıldı.