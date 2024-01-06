Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı! Kontenjanda yer açılıyor



FENER'DE SARI ALARM

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Crespo ve Oosterwolde yarın kart görürse Konya maçında cezalı duruma düşecek. İsmail Kartal bu iki oyuncuyu da uyardı. Diğer sarı kart ceza sınırında olan Djiku ise Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olduğu için yaklaşık 1 ay forma giymeyecek.



ARDA GÜLER 11'DE BAŞLAYABİLİR

LA Liga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bugün ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı. İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in Arandina maçına ilk 11 başlama ihtimali var" dedi. İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-R.Madrid maçı bugün 23:30'da oynanacak.



MUHALEFETE KOÇ'TAN TEPKİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finalinin iptali ile ilgili bir TV kanalında açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı, "Muhalefetin bu olay üzerinden siyaset yapması, iki kulübün duruşuna zarar verdi" açıklamasında bulundu. Başkan Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım. Gerçeklerin bilinmesi için bizim tarafımızdan konuyu izah ettik" diye konuştu. Koç, "Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamamasının tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? İddia ediyorum, Ali Koç bu kulübün başkanıyken F.Bahçe şampiyon olamaz. Asla 'asla' dememeyi öğrendim ama seçimde aday olmayı planlamıyorum" dedi.

ŞAMPİYON FENER Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 79-76 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

- Karşılaşmanın normal süresi 71-71 sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler'de McBride, Yvonne Anderson ve Natasha Howard 15'şer sayıyla maçı tamamladı. ÇBK Mersin adına ise Marina Mabrey 23 sayı üretti

ALKIŞLAR SALAH'A!

Lıverpool'un Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, sadece sahadaki performansıyla değil Gazze'ye verdiği destekle de tam not aldı. 20 haftası geride kalan ligde 14 golle Erling Haaland ile ilk sırayı paylaşan Salah, yaptığı 8 asistle de takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Mısırlı yıldız saha dışındaki karakteriyle de alkış topladı. İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösteren Salah, "Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı. Salah, Gazze'ye maddi destek de bulunmuştu.





HEYECAN 3 MAÇLA SÜRECEK

Trendyol SÜPER Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor. Saat 13.30'da Ç. Rizespor, Hatayspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da Başakşehir, Adana Demir'i ağırlayacak. 19.00'da ise Samsunspor-Karagümrük maçı var.

CEDİ'NİN 13 SAYISI YETMEDİ

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs evinde Milwaukee Bucks'a 125-121 yenildi. Bucks'ta, Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaundla yıldızlaşırken, Spurs'te ise Cedi'nin 13 sayısı yetmedi.





LUNDQVİST GÖZTEPE'DE

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna kattı. Son olarak Sarpsborg forması giyen 26 yaşındaki Lundqvist'le 2,5 yıllık kontrat imzalandı.

MBAPPE REAL YOLUNDA

AVRUPA basınına göre Kylian Mbappe'nin yeni durağı Real Madrid veya Liverpool olacak... Fransız yıldızın PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Yıldız oyuncu bu sezon 23 karşılaşmada 22 gol attı.

MANE'DEN ANLAMLI YARD

Senegal'de doğduğu 2000 kişilik köye hastane ve okul yapan ve ayrıca her aileye aylık 70 Euro para yardımı ile 4G internet hizmeti sağlayan Al-Nassr'ın yıldızı Sadio Mane, köyüne bir tane de stadyum yaptırdı.

RAMOS TARAFTARA PATLADI!

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla evinde Athletic Bilbao'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sevillalı futbolcu Sergio Ramos, röportaj sırasında kendisini eleştiren taraftarla tartıştı.

KEHRER İÇİN 11 MİLYON EURO

Monaco, İngiltere Premier Lig temsilcisi West Ham'dan Thilo Kehrer'i kadrosuna kattığını açıkladı. West Ham, Alman stoperi 11 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.



SİVAS BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Sivasspor ile Galatasaray arasında 11 Ocak Perşembe günü oynanacak 16. hafta erteleme maçının biletleri satışa çıktı. 4 Eylül Stadı'nda 17.00'de başlayacak mücadelenin biletlerinin 800 lira ile 1100 TL arasında değiştiği bildirildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

