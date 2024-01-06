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Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı! Kontenjanda yer açılıyor

Teklic, Grozny ile anlaştı. Yunan orta saha oyuncusu Kourbelis, Karagümrük ile masada... Sırada Umut Bozok ve Bardhi var. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ocak tarihli yurttan ve dünyadan TAKVİM spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
Trabzonspor’da ayrılık rüzgarı! Kontenjanda yer açılıyor

Trabzonspor'un sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kourbelis'e 3 süper lig ekibi, Konyaspor, Karagümrük ve Pendik talip oldu. Kourbelis'in 3 kulüp arasında Karagümrük'ü tercih etme ihtimalinin yüksek olduğu ancak yine de kesin olarak bir karar vermediği de ifade edildi. Tonio Teklic ise Grozny ile anlaştı. Oyuncunun kiralık olarak transferi konusunda anlaşan kulüplerin karşılıklı opsiyon talepleri var. Trabzonspor için yeni oyuncu ayrılıkları da oldukça yakın. Bordo-mavili takımda çok fazla süre alamayan Umut Bozok ile Enis Bardhi, kulübe yakın zamanda resmi teklif getirecek.

YUNUS TEMPOYA AYAK UYDURAMADI
İngiliz temsilcisi Leicester City'nin hocası Enzo Maresca, 14 maçta 2 asist yapan Yunus Akgün için, "Onu seviyorum ama oyun ritmine ayak uydurmakta zorlanıyor. Türkiye'de ritm daha düşük. Ama buna alışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


ASLAN NEŞE DOLU
Konya maçına hazırlanan Galatasaray, dün Florya'da neşeli bir idman yaptı. Antrenmanda savunma ve hücum çalışması yapıldı. Ayrıca 18 yaşına giren stoper Eren Paşahan'ın doğum günü kutlandı.



YENİ HOCA RİZE MAÇINA YETİŞECEK
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Kasımpaşa yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Uçar, "Yeni hocamız çok yakında çalışmalara başlayacak. Öncelikli olarak Rizespor maçına yetişmezse bir sonraki maça yeni hocayla çıkmak istiyoruz. Transfer problemimiz var. 14 yabancı oyuncumuz var, bazılarıyla vedalaşıp yeni oyuncular transfer etmeye çalışacağız" diye konuştu.



BEŞİKTAŞ 19'LUK NDOUR'U İSTİYOR
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, PSG'de forma giyen 19 yaşındaki merkez orta saha Cher Ndour'u kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İtalya U21 takımında da forma giyen Senegal asıllı futbolcu her iki ayağını da kullanabiliyor. 2028 yılının haziran ayına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Ndour'un güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Gelecek vaad eden 1.90 boyundaki Ndour için Beşiktaş'ın bonservis pazarlıklarına başlayacağı ifade edililyor.


ANTALYA'DA SESSİZ GECE
Süper Lig'in 19. haftasında dün gece oynanan Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Alanyaspor golsüz berabere kaldı. Antalyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın takımının başında ilk maçına çıktı. Maçın genelinde iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Aldıkları 1'er puanla Antalyaspor puanını 25, Alanyaspor ise 21'e yükseltti.


ANTEP YAKALANDI!
Süper Lig'de 2024 yılının ilk maçında Gaziantep ile Pendik yenişemedi: 2-2. Gaziantep 12. dakikada Dragus ve 49'da Ogün'ün attığı gollerle 2 farkı yakaladı. Pendik 3 dakika içerisinde bulduğu iki golle Gaziantep deplasmanından 1 puan çıkardı. İstanbul ekibi, 77'de Erdem'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 80'de Erencan Yardımcı skoru belirledi.


TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK VAR!
Fırtına'da Ankaragücü maçı öncesi 7 eksik var. Sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe bugün forma giyemeyecek.


FENER'DE SARI ALARM
Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Crespo ve Oosterwolde yarın kart görürse Konya maçında cezalı duruma düşecek. İsmail Kartal bu iki oyuncuyu da uyardı. Diğer sarı kart ceza sınırında olan Djiku ise Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olduğu için yaklaşık 1 ay forma giymeyecek.


ARDA GÜLER 11'DE BAŞLAYABİLİR
LA Liga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i bugün ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı. İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in Arandina maçına ilk 11 başlama ihtimali var" dedi. İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-R.Madrid maçı bugün 23:30'da oynanacak.


MUHALEFETE KOÇ'TAN TEPKİ
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finalinin iptali ile ilgili bir TV kanalında açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı, "Muhalefetin bu olay üzerinden siyaset yapması, iki kulübün duruşuna zarar verdi" açıklamasında bulundu. Başkan Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım. Gerçeklerin bilinmesi için bizim tarafımızdan konuyu izah ettik" diye konuştu. Koç, "Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamamasının tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? İddia ediyorum, Ali Koç bu kulübün başkanıyken F.Bahçe şampiyon olamaz. Asla 'asla' dememeyi öğrendim ama seçimde aday olmayı planlamıyorum" dedi.

ŞAMPİYON FENER

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası final karşılaşmasında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 79-76 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
- Karşılaşmanın normal süresi 71-71 sonuçlandı. Sarı-Lacivertliler'de McBride, Yvonne Anderson ve Natasha Howard 15'şer sayıyla maçı tamamladı. ÇBK Mersin adına ise Marina Mabrey 23 sayı üretti


ALKIŞLAR SALAH'A!
Lıverpool'un Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, sadece sahadaki performansıyla değil Gazze'ye verdiği destekle de tam not aldı. 20 haftası geride kalan ligde 14 golle Erling Haaland ile ilk sırayı paylaşan Salah, yaptığı 8 asistle de takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Mısırlı yıldız saha dışındaki karakteriyle de alkış topladı. İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösteren Salah, "Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında." ifadelerini kullanmıştı. Salah, Gazze'ye maddi destek de bulunmuştu.


HEYECAN 3 MAÇLA SÜRECEK
Trendyol SÜPER Lig'de 19. hafta heyecanı sürüyor. Saat 13.30'da Ç. Rizespor, Hatayspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da Başakşehir, Adana Demir'i ağırlayacak. 19.00'da ise Samsunspor-Karagümrük maçı var.


CEDİ'NİN 13 SAYISI YETMEDİ
NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs evinde Milwaukee Bucks'a 125-121 yenildi. Bucks'ta, Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaundla yıldızlaşırken, Spurs'te ise Cedi'nin 13 sayısı yetmedi.


LUNDQVİST GÖZTEPE'DE
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna kattı. Son olarak Sarpsborg forması giyen 26 yaşındaki Lundqvist'le 2,5 yıllık kontrat imzalandı.


MBAPPE REAL YOLUNDA
AVRUPA basınına göre Kylian Mbappe'nin yeni durağı Real Madrid veya Liverpool olacak... Fransız yıldızın PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Yıldız oyuncu bu sezon 23 karşılaşmada 22 gol attı.


MANE'DEN ANLAMLI YARD
Senegal'de doğduğu 2000 kişilik köye hastane ve okul yapan ve ayrıca her aileye aylık 70 Euro para yardımı ile 4G internet hizmeti sağlayan Al-Nassr'ın yıldızı Sadio Mane, köyüne bir tane de stadyum yaptırdı.


RAMOS TARAFTARA PATLADI!
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla evinde Athletic Bilbao'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Sevillalı futbolcu Sergio Ramos, röportaj sırasında kendisini eleştiren taraftarla tartıştı.


KEHRER İÇİN 11 MİLYON EURO
Monaco, İngiltere Premier Lig temsilcisi West Ham'dan Thilo Kehrer'i kadrosuna kattığını açıkladı. West Ham, Alman stoperi 11 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

SİVAS BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Sivasspor ile Galatasaray arasında 11 Ocak Perşembe günü oynanacak 16. hafta erteleme maçının biletleri satışa çıktı. 4 Eylül Stadı'nda 17.00'de başlayacak mücadelenin biletlerinin 800 lira ile 1100 TL arasında değiştiği bildirildi.

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