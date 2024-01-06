Beşiktaş Gıovanni Van Bronckhorst’un ekibiyle gelmesini istiyor

Van Bronchorst'tan ekibini toplamasını ve o şekilde İstanbul'a gelmesini istediği ortaya çıktı. Bunun için de Başkan Hasan Arat'ın Hollandalı teknik adama süre verdiği öğrenildi. Giovanni Van Bronckhorst'un daha önce yardımcılığını yapan Jean Paul van Gastel teknik direktörü olduğu NAC Breda takımı ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmıştı.





Fakat NAC Breda'nın anlaşmaya çalıştığı teknik adamda sıkıntı yaşanınca Van Gastel'in sözleşme feshinde pürüz ortaya çıktı. Şimdi bu pürüzün aşılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Bu pürüz aşıldığında Giovanni van Bronckhorst hemen sözleşme imzalanacak.