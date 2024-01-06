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Beşiktaş Gıovanni Van Bronckhorst'un ekibiyle gelmesini istiyor

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Giovanni van Bronckhorst’a “Ekibinle gel” talimatını verdi. Ancak Hollandalı teknik adamın yardımcısı olması planlanan Jean Paul van Gastel’in takımı NAC Breda pürüz çıkardı. Sorun aşılmaya çalışılıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
Beşiktaş Gıovanni Van Bronckhorst’un ekibiyle gelmesini istiyor

Van Bronchorst'tan ekibini toplamasını ve o şekilde İstanbul'a gelmesini istediği ortaya çıktı. Bunun için de Başkan Hasan Arat'ın Hollandalı teknik adama süre verdiği öğrenildi. Giovanni Van Bronckhorst'un daha önce yardımcılığını yapan Jean Paul van Gastel teknik direktörü olduğu NAC Breda takımı ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varmıştı.



Fakat NAC Breda'nın anlaşmaya çalıştığı teknik adamda sıkıntı yaşanınca Van Gastel'in sözleşme feshinde pürüz ortaya çıktı. Şimdi bu pürüzün aşılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. Bu pürüz aşıldığında Giovanni van Bronckhorst hemen sözleşme imzalanacak.



Ancak Jean Paul van Gastel yardımcı antrenör olarak gelemese bile Bronckhorst'un Beşiktaş'ın hocası olma ihtimali bulunuyor. Bu arada Panathinaikos'dan gönderilen Sırp hoca Ivan Jovanovic'in Beşiktaş'a teklif edildiği de bildirildi.

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