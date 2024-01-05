Süper Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirveden uzak kalan Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Serdar Topraktepe yönetiminde ikide iki yapmak isteyen siyah beyazlılar, mutlak 3 puan peşinde. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Beşiktaş Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip, Emre Can Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka.

KASIMPAŞA: Andreas, Winck, Taylan, Yasin, Mortadha, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Fall, Gomis, Da Costa.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK



Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU



Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı. Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.