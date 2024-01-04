Saldanha hamlesi: Beşiktaş’a sambacı forvet

DJIKU GANA KAMPINDA Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Gana Milli Takımı kampına katıldı. Bu sezon Kanarya'da 20 karşılaşmanın 16'sında 11'de başlayan ve 1 gol atan futbolcu, ülkesi adına da önemli futbolculardan biri durumunda. Djiku'nun Gana adına 23 maçta 1 golü bulunuyor.

SAMANDIRA'DA YÜZLER GÜLÜYOR Kanarya, İstanbulspor ile oynayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Dün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışmaları yapıldı. Daha sonra ise futbolcular çabukluk ve koordinasyon çalıştı. Neşeli geçen antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.

LOCA SATIŞINDAN 500 MİLYON LİRA G.Saray'da yaşanan finansal krizi önlemek için, loca yenileme takvimi öne çekildi. Gelecek sezonun locaları şimdiden satıldı. Sarı-Kırmızılı Yönetimin 183 loca satışı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 500 milyon lira gelir elde ettiği iddia edildi.

Arjantinli golcü, 2023 yılında en çok ziyaret edilen oyuncu profili oldu. Icardi, dünyanın 1 numaralı oyuncularından Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı. Tangocu, 13.336.125 kez ziyaret edilirken 2. sıradaki Ronaldo ise 10.147.123 kez tıklandı. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise listede 5. sırada yer aldı.



JOKERE YENİ GÖREV CİMBOM'DA

Konyaspor maçındaki eksikler düşündürüyor. Sarı-Kırmzılılar'da Torreira, Boey, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncular Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Daha önce mevkisi olmamasına rağmen sol bekte forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın Konyaspor'a karşı sağ bekte görev alabileceği öğrenildi.



ZAJC'IN TALİPLERİ ARTIYOR

Yeterince şans bulamadığı için şikayetçi olan Miha Zacj'ın talipleri artmaya devam ediyor. Süper Lig'den Başakşehir ve Fatih Karagümrük'ün listesinde yer alan futbolcuya Slovanya'dan da ilgi gösteren kulüpler olduğu öğrenildi. Bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Zajc'ın geleceğiyle ilgili net kararı henüz vermediği ifade ediliyor.

ANTALYASPOR'DA AYRILIK

Antalyaspor, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,"Sinan Gümüş'e yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Gümüş, bu sezon 7 maçta oynamıştı

DERDİYOK ANTRENÖR OLDU

Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, futbol kariyerini noktaladı. 35 yaşındaki Derdiyok, FC Schaffhausen'de yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

EFES İSPANYA'DAN ÇIKAMADI

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 yenildi. Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte organizasyondaki 11. yenilgisini almış oldu.