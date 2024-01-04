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Saldanha hamlesi: Beşiktaş'a sambacı forvet

Samet Aybaba’nın canlı izlediği Partizan’ın Brezilyalı golcüsü Saldanha için kısa süre içerisinde girişimlerin başlaması bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ocak 2024 Güncelleme 04 Ocak 2024, 07:00
Saldanha hamlesi: Beşiktaş’a sambacı forvet

Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı. Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçında ev sahibinden Matheus Saldanha'yı izlemiş ve çok beğenmişti.

Tecrübeli yöneticinin Saldanha için kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon 24 maçta 14 gol ve 5 asiste oynadı. Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer olan Saldanha'ının kontratı 2027'de sona erecek.

ARDA'SIZ REAL'İ RUDIGER SIRTLADI
LA Liga'nın 19. haftasında Real Madrid sahasında karşılaştığı Real Mallorca'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçta golü bulmakta oldukça zorlanan ev sahibi Rudiger'in 79'da kaydettiği golle galibiyete uzandı. Karşılaşmada herkes Arda Güler'in oynayıp oynamayacağını merak etti ancak Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maça yedek başlayan milli yıldızı tercih etmedi. Arda Güler'in Cumartesi oynanacak Arandina maçında süre alması bekleniyor.

FIRTINA'YA DENSWIL ŞOKU
Trabzonspor'da Cumartesi günü oynanacak olan Ankaragücü maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-Mavililerin stoperi Denswil'in sakatlandığı açıklandı. Surinamlı oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Savunmanın değişmez isminin sakatlanması sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı, mecburen Hüseyin Türkmen, Benkovic, Baniya ve sakatlığını atlatan Fernandez'den birini bu mevkide görevlendirecek.

NINO ZENIT'TE!
Fırtına'nın kadrosuna katmayı çok istediği oyunculardan olan Brezilyalı stoper Nino, Rusya'nın Zenit kulübüne transfer oldu. Rus ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre Zenit bu transfer için Fluminense kulübüne 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Teknik ekibin ve scout ekibinin alınması konusunda hem fikir olduğu Brezilyalı stoperin, Rusya'ya gidecek olması nedeniyle alternatif arayışlarına başlandı.

MİLAN'IN HEDEFİ PEPE
Trabzon'da Uğurcan Çakır ile Nicolas Pepe'nin ismi son dönemde sıklıkla transfer haberleriyle anılıyor. İtalyan gazeteleri önce Roma'nın Uğurcan Çakır'ı devre arasında kadrosuna katmak istediğini dile getirdi.

Ardından La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Nicolas Pepe'ye talip oldu. Her iki oyuncunun transferi için resmi girişimlerin devre arasında yapılacağı yazılsa da Trabzonsporlu kurmaylar şu ana kadar kendilerine bu konuda ulaşan herhangi bir teklifin bulunmadığını dile getirdi. Pepe, Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SON HAYRANI GRIEZMANN
Alperen Şengün, Houston'daki performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Şengün'ün artık futbol dünyasından da bir hayranı var. İspanya'da Atletico Madrid'de oynayan Fransız yıldız Antonie Griezmann, Alperen'in bir videosunu paylaşıp yıldız isme sevgisini gösterdi.

Rockets'ın Fransızca sosyal medya hesabında bulunan maç önü ritüeli videosunu paylaşan Griezmann, "Bayıldım" yorumunu yaptı. Şengün ise Griezmann'a "Ben de senin gollerine bayılıyorum" yanıtını verdi. Son 9 maçta 25 sayı, 9.2 ribaunt ve 5.3 asist ortalaması yakalayan milli yıldızın All-Star'a seçilmesi bekleniyor.

OLİMPİYAT'TA KADIKÖY ESİNTİSİ
Fenerbahçe taraftarları, 7 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İstanbulspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan 22 bin 500 bileti tüketti. Fenerbahçe'ye normalde 15 bin kişilik yer açıldığı ancak 3 saatte biletlerin tükenmesi sonrası 7 bin 500 bilet daha verildiği öğrenildi. Fenerbahçe'den talep gelmesi durumunda İstanbulspor'un daha fazla kontenjan ayırmaya hazır olduğu gelen haberler arasında.



DJIKU GANA KAMPINDA
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Gana Milli Takımı kampına katıldı. Bu sezon Kanarya'da 20 karşılaşmanın 16'sında 11'de başlayan ve 1 gol atan futbolcu, ülkesi adına da önemli futbolculardan biri durumunda. Djiku'nun Gana adına 23 maçta 1 golü bulunuyor.



SAMANDIRA'DA YÜZLER GÜLÜYOR
Kanarya, İstanbulspor ile oynayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Dün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışmaları yapıldı. Daha sonra ise futbolcular çabukluk ve koordinasyon çalıştı. Neşeli geçen antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.

LOCA SATIŞINDAN 500 MİLYON LİRA
G.Saray'da yaşanan finansal krizi önlemek için, loca yenileme takvimi öne çekildi. Gelecek sezonun locaları şimdiden satıldı. Sarı-Kırmızılı Yönetimin 183 loca satışı gerçekleştirdiği ve yaklaşık 500 milyon lira gelir elde ettiği iddia edildi.



RONALDO'YU SOLLADI!
Aslan'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, 2023 yılında attığı gollerle Galatatasaray taraftarının sevgilisi olmayı başardı. Tecrübeli oyuncu attığı gollerin ardından Avrupa devlerinin ve Körfez takımlarının takibine girdi.

Arjantinli golcü, 2023 yılında en çok ziyaret edilen oyuncu profili oldu. Icardi, dünyanın 1 numaralı oyuncularından Cristiano Ronaldo'yu da geride bıraktı. Tangocu, 13.336.125 kez ziyaret edilirken 2. sıradaki Ronaldo ise 10.147.123 kez tıklandı. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ise listede 5. sırada yer aldı.

JOKERE YENİ GÖREV CİMBOM'DA
Konyaspor maçındaki eksikler düşündürüyor. Sarı-Kırmzılılar'da Torreira, Boey, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncular Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Daha önce mevkisi olmamasına rağmen sol bekte forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın Konyaspor'a karşı sağ bekte görev alabileceği öğrenildi.

ZAJC'IN TALİPLERİ ARTIYOR
Yeterince şans bulamadığı için şikayetçi olan Miha Zacj'ın talipleri artmaya devam ediyor. Süper Lig'den Başakşehir ve Fatih Karagümrük'ün listesinde yer alan futbolcuya Slovanya'dan da ilgi gösteren kulüpler olduğu öğrenildi. Bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Zajc'ın geleceğiyle ilgili net kararı henüz vermediği ifade ediliyor.

ANTALYASPOR'DA AYRILIK
Antalyaspor, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada,"Sinan Gümüş'e yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi. Gümüş, bu sezon 7 maçta oynamıştı

DERDİYOK ANTRENÖR OLDU
Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen'de forma giyen Eren Derdiyok, futbol kariyerini noktaladı. 35 yaşındaki Derdiyok, FC Schaffhausen'de yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

EFES İSPANYA'DAN ÇIKAMADI
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 yenildi. Temsilcimiz, bu sonuçla birlikte organizasyondaki 11. yenilgisini almış oldu.

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