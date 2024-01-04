Paul Onuachu kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız forvet, "Trabzon en iyi şekilde futbol oynayabileceğim bir şehir. Sakin, huzur veriyor ve çok güzel. Trabzon'a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle" dedi.
KONYA MAÇI DA EKLENDİ
Onuachu, "Trabzon hakkında her şeye bakınca, burası benim futbol oynayabileceğim tarzda bir yer. Burada olmak gerçekten harika. Bu arada, havalimanı yakınımızda, antrenmandayken uçakların indiğini ve kalktığını görüyorum. Bazen dikkatimi uçaklara verip, seyrettiğim oluyor." şeklinde konuştu.
29 yaşındaki yıldız, Konyaspor'a attığı golle ilgili de, "Top bana gelirken kararı bir saniyede verdim ve yapmam gereken buna tekniği eklemekti. Vurmak için döndüğümde içeri gireceğini biliyordum." dedi. Unutamadığı 2 golü olduğunu belirten Onuachu, "Mİdtjylland'da oynarken Manchester United'a ve milli takım formasıyla attığım golleri unutamıyorum. Bunların arasına Konyaspor maçında attığım gol de eklendi" diye konuştu.