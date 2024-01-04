Paul Onuachu kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız forvet, "Trabzon en iyi şekilde futbol oynayabileceğim bir şehir. Sakin, huzur veriyor ve çok güzel. Trabzon'a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle" dedi.

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Onuachu, "Trabzon hakkında her şeye bakınca, burası benim futbol oynayabileceğim tarzda bir yer. Burada olmak gerçekten harika. Bu arada, havalimanı yakınımızda, antrenmandayken uçakların indiğini ve kalktığını görüyorum. Bazen dikkatimi uçaklara verip, seyrettiğim oluyor." şeklinde konuştu.