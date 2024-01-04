Panathinaikos’un başına geçen Fatih Terim’den güzel başlangıç

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos 'un başına geçen Fatih Terim dün yeni takımıyla ilk maçına Pas Gianna karşısında çıktı. Maç boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan ev sahibi ekip 25'te Ioannidis ve 48'de Vilhena'nın attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

Bu sonuçla 37 puana yükselen Panathinaikos lider Paok'un 1 puan gerisinde takibini sürdürdü. Terim'in atılan gollerden sonra oyunculararına taktikler vermesi de dikkatleri çekti. Terim'li Panathinaiakos, ligde pazar günü Panetolikos ile karşı karşıya gelecek.