Guardiola’nın veliahtı: Daily Mail 2019’da M.City’nin Guardiola sonrası Van Bronckhorst’u düşündüğünü yazmıştı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük arayışı sona ermek üzere... Siyah-Beyazlılar 1 yıllı opsiyonlu 2,5 yıllık kontrat konusunda Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst ile el sıkıştı.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük arayışı sona ermek üzere... Siyah-Beyazlılar 1 yıllı opsiyonlu 2,5 yıllık kontrat konusunda Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst ile el sıkıştı.
YARIN BEKLENİYOR
48 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre Bronckhorst her şey yolunda giderse yarınki Kasımpaşa maçını tribünden izleyecek.
Tecrübeli hoca, Hollanda 21 yaş altı takımı, ve Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Mayıs 2015'te Feyenoord'un teknik direktörü oldu. İlk sezonunda KNVB Kupası, 2017'de de kulübün 18 yıl aradan sonra Eredivisie şampiyonluğunu kazanmasını sağladı. Ocak 2020'de Çin ekibi Guangzhou'yu çalıştıran deneyimli teknik adam, Kasım 2021'de Rangers'a teknik direktör olarak Avrupa'ya geri döndü ve ilk yılında Avrupa Ligi'nde final oynayıp, İskoçya Kupası'nı kazandı.
MANŞETTEYDİ
2019'da İngiliz basınından Daily Mail de Manchester City'nin Pep Guardiola sonrası Hollandalı teknik adamı göreve getirmeyi düşündüğünü yazmıştı.
Başarılı hocanın ileride Avrupa'nın dev ekiplerini çalıştırması bekleniyor.
GASTEL SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Giovanni van Bronckhorst, yönetime teknik ekibinde Jean- Paul van Gastel'i görmek istediğini belirtmişti. NAC Breda'nın teknik direktörü Gastel'in de van Bronckhorst ile çalışmayı kabul ettiği öğrenildi. Hollanda basını da Beşiktaş yönetiminin Gastel'i bırakmak istemeyen NAC Breda'yı ikna ettiğini ve Gastel'in Hollandalı hocanın teknik ekibinde görev alacağını duyurdu. Teknik ekipte Roy Makaay'ın da yer alması bekleniyor.
LEWANDOWSKI SEVİYESİNDE
Brezilya ekiplerinden Gremio'nun Başkan Yardımcısı Antonio Brum, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar ile ilgili, "Lewandowski ve Suarez seviyesinde bir forvet. Maaşını, istediği koşulları ve Brezilya'ya gelmek ile ilgili fikrini araştırıyoruz." dedi.