Guardiola’nın veliahtı: Daily Mail 2019’da M.City’nin Guardiola sonrası Van Bronckhorst’u düşündüğünü yazmıştı

GASTEL SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Giovanni van Bronckhorst, yönetime teknik ekibinde Jean- Paul van Gastel'i görmek istediğini belirtmişti. NAC Breda'nın teknik direktörü Gastel'in de van Bronckhorst ile çalışmayı kabul ettiği öğrenildi. Hollanda basını da Beşiktaş yönetiminin Gastel'i bırakmak istemeyen NAC Breda'yı ikna ettiğini ve Gastel'in Hollandalı hocanın teknik ekibinde görev alacağını duyurdu. Teknik ekipte Roy Makaay'ın da yer alması bekleniyor.



LEWANDOWSKI SEVİYESİNDE

Brezilya ekiplerinden Gremio'nun Başkan Yardımcısı Antonio Brum, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar ile ilgili, "Lewandowski ve Suarez seviyesinde bir forvet. Maaşını, istediği koşulları ve Brezilya'ya gelmek ile ilgili fikrini araştırıyoruz." dedi.

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