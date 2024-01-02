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Ryan Kent harekatı! Hull City’nin yetkilileri Kent için İstanbul’a gelecek

Championship ekiplerinden Hull City’nin yetkilileri, Ryan Kent’i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak için önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Ryan Kent harekatı! Hull City’nin yetkilileri Kent için İstanbul’a gelecek

Sezon başında İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent'in menajeri İngiltere'de transfer görüşmeleri yapıyordu. Gelen bilgilere göre Championship ekiplerinden Hull City'inin İngiliz oyuncu için Fenerbahçe ile masaya oturacak.



Hull City'nin Ryan Kent'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ifade ediliyor. 27 yaşında ve 1.76 boyunda olan İngiliz sol kanadın piyasa değeri 7 milyon Euro civarında. Bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Kent 15 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda 634 dakika süre alarak istediği forma şansına ulaşamadı. Hull City'li yetkililerin 1 hafta içinde İstanbul'da olacağı da gelen haberler arasında.

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