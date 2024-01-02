Cimbom'un hedefinin Roma'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha Renato Sanches olduğu ortaya çıktı. Roma, sezon başında PSG'den Renato Sanchez'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Portekizli futbolcunun ocak ayında İtalyan ekibinden ayrılacağı öne sürüldü. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho , Sanches'in performansını beğenmedi ve ligde sadece 5 maçta forma şansı verdi.









Ayrıca Roma'nın, 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da kullanmayı düşünmediği ifade edildi. PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu menajerler Galatasaray'a teklif etti. Fransız ekibi ile iyi ilişkileri olan Cimbom'un bu transferi sonuçlandırmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Transfer şartlarının yanı sıra Sarı-Kırmızılılar'ın Portekezli orta sahanın sağlık raporlarını da detaylı bir şekilde incelediği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği bildirildi.