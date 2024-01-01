JOSHUA KING FENER'DE KALDI Fenerbahçe 'de ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Joshua King, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla takımda kaldı. Zaman zaman başarılı performans göstermesine karşın sakatlıklarla başı dertte olan Norveçli forvetin sezonun geri kalanında takımla birlikte cağı öğrenildi. Haziranda sözleşmesi sona erecek olan King'le yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı ise göstereceği performansa göre şekillenecek.

FERDİ'NİN VELİAHTI BAHIA... Fenerbahçe 'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun gelen teklifler üzerine sezon sonunda takımdan ayrılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Sarı-Lacivertli kurmayların ise milli sol bekin alternatiflerini araştırmaya başladığı belirtiliyor. Brezilya'da spor yayını yapan Radio Itapoan, Kanarya'nın Brezilya Serie A ekibi Bahia'nın formasını giyen Matheus Bahia ile ilgilendiğini iddia etti. Aktarılan bilgiye göre; CSKA Moskova, Fenerbahçe'ye bu transferde rakip oldu. 24 yaşındaki Matheus Bahia, bu sezon 27 maçta forma giydi. Brezilyalı sol bekin piyasa değeri 2 milyon Euro olarak civarında.

JOSHUA KING FENER'DE KALDI Fenerbahçe 'de ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Joshua King, teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla takımda kaldı. Zaman zaman başarılı performans göstermesine karşın sakatlıklarla başı dertte olan Norveçli forvetin sezonun geri kalanında takımla birlikte cağı öğrenildi. Haziranda sözleşmesi sona erecek olan King'le yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı ise göstereceği performansa göre şekillenecek.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ LA Liga ekiplerinden Villarreal, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Eric Bailly'yi kadrosuna kattı. Fildişi Sahilli savunma oyuncusu ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi. Eylül ayında transfer olduğu Beşiktaş'ta 8 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 yıllarında da Villarreal'de oynamış ve 1 Temmuz 2016'da 38 milyon Euro'ya Manchester United'ın yolunu tutmuştu.







SON KARAR HOCANIN

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolculardan Rachid Ghezzal önceki gün takımla çalışmalara başlamış ve idmandaki hırslı tavırlarıyla dikkat çekmişti. 31 yaşındaki Cezayirli yıldızın takımda kalıp kalmayacağına yeni gelecek hocanın karar vereceği ifade edildi.



HEDEFSİZ OLMAZ

Trabzonspor'un #insidestoryMonthly etiketiyle paylaştığı maç videolarında kaptan Uğurcan Çakır'ın sözleri de dikkat çekti. Uğurcan Çakır, arkadaşlarının motivasyonunu arttırmak için "Kimse hedefsiz oynamak istemiyor. Ona göre beyler. Tam konsantre. Ligin sonuna kadar" ifadelerini kullandı.



FİRMİNO ADA'YA DÖNEBİLİR

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Brezilyalı forvet Roberto Firmino'nun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Yıldız isme Premier Lig ekibi Sheffield United'ın ilgisi var.





ZİZİC'LE YOLLAR AYRILDI

Anadolu Efes, Hırvat pivot Ante Zizic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Ante Zizic'e emekleri için teşekkür edildi. Tecrübeli oyuncu, Virtus Bologna'ya transfer oldu.





INTER'DEN ÇİFTE İMZA

Inter, İtalyan sağ bek Matteo Darmian ve Ermeni orta saha Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmelerini yeniledi. Darmian'ın sözleşmesi 30 Haziran 2025, Mkhitaryan'ın kontratı ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.





HUGO LLORİS LOS ANGELES'TA

MLS takımlarından Los Angeles FC, Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris'i kadrosuna kattı. Açıklamada, 37 yaşındaki Fransız file bekçisi ile 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 1+2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



LUKA DONCİC'TEN 39 SAYI

NBA'DE Dallas Mavericks, Golden State'i 132-122 mağlup etti. Mavericks'te Luka Doncic, 39 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt kaydetti. Warriors'ta Stephen Curry'nin 25, Chris Paul'ün 24 sayısı mağlubiyete engel olamadı.



ÖZHASEKİ'DEN KAYSERİ'YE ZİYARET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kayserispor'u ziyaret etti. Özhaseki, "Şehrimizin gururu Kayserispor'umuza ligin ikinci yarısında yürekten başarılar diliyoruz" diye konuştu.



FULHAM'DAN ZİRVEYE AYAR

Premıer Lig'de Fulham, geri düştüğü maçta Arsenal'i 2-1 mağlup etti. Arsenal 40 puanda kaldı. Fulham ise 24 puana çıktı. Tottenham ise Bournemouth'u 3-1 yendi ve puanını 39'a yükseltti.



KONYASPOR MAÇINI İPLE ÇEKİYOR

Pendik, Adana Demir, Karagümrük ve F.Bahçe maçlarında forma giymeyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ülkesine gitmişti. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız oyuncunun Konyaspor ile oynanacak Süper Lig maçında sahada olması bekleniyor. Bu sezon 14 maçta forma giyen Kolombiyalı, 1 gol atarken 2 asist yaptı.



ICARDİ KATAR'DA

Fenerbahçe maçının ertelenmesinin ardından özel uçakla Katar'a geçen Icardi'nin ailesiyle birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı. Denize girip stres atan Arjantinli yıldızın, ufak sakatlıklarını da atlatarak 7 Ocak'ta yapılacak lig maçına tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor.



KONYASPOR'UN HEDEFİ HALİL DERVİŞOĞLU

Cimbom'a ikinci kez transfer olan Halil Dervişoğlu'nun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki golcüyü Süper Lig'in köklü ekiplerinden Konyaspor da transfer listesine ekledi. Bu sezon 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Halil Dervişoğlu'nun kiralık olarak sezon sonuna kadar gönderilmesi bekleniyor.