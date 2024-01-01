Sergen Yalçın, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay 'ın ayrıldığından beri Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın sürekli bahsettiği fakat resmi teklif yapmadığı Sergen Yalçın 'ı kaptılar...

Teknik Direktör Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a gitmesiyle Antalyaspor, boşta olan Sergen Yalçın ile 6 aylığına anlaşmaya vardı. Kontratta 1 yıl da opsiyon olacağı gelen haberler arasında yer aldı. Resmi sözleşme yarın atılacak.