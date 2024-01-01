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Sergen Yalçın, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş’ta sürekli gündeme gelen fakat teklif yapılmayan Sergen Yalçın, Antalyaspor ile 6 aylığına anlaştı. Resmi sözleşme yarın atılacak. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
Sergen Yalçın, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrıldığından beri Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın sürekli bahsettiği fakat resmi teklif yapmadığı Sergen Yalçın'ı kaptılar...

Teknik Direktör Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a gitmesiyle Antalyaspor, boşta olan Sergen Yalçın ile 6 aylığına anlaşmaya vardı. Kontratta 1 yıl da opsiyon olacağı gelen haberler arasında yer aldı. Resmi sözleşme yarın atılacak.

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