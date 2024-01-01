Kanarya Lindelöf’e kancayı taktı! Fenerbahçe’nin transfer gündeminde İsveçli stoper var

Ara transfer için çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Menajerler Manchester United 'ın 29 yaşındaki İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü Fenerbahçe'ye teklif etti. Tecrübeli bir isim olan Lindelöf, sezon sonunda kontratı sona erecek olmasına karşın İngiliz kulübü ile sözleşme uzatmamıştı.

Lindelöf için Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 'ın görüşü alındıktan sonra hamle yapılması planlanıyor. İsmail Kartal onay verirse İsveçli stoper için Manchester United 'ın kapısı çalınacak. 29 yaşında ve 1.87 boyundaki Victor Lindelöf'ün Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

Bu bakımdan 18 milyon Euro civarında piyasa değeri olan İsveçli oyuncu çok daha uygun bir maliyetle çubuklu formayı giyebilir. 64 kez İsveç Milli Takım formasını giyen Lindelöf, bu sezon M. United ile 18 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda 1331 dakika sahada kaldı. M. United'a 2017'de Benfica'dan transfer olan Lindelöf'ün 2019'daki piyasa değeri 35 milyon Euro idi.





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