İsmail Kartal savunmanın sağına Mert’i hazırlıyor





Ferdi Kadıoğlu sağ bek oynayabilmesine karşın Djiku'nun da Gana Milli Takımı'na çağrılması nedeniyle Oosterwolde stoperde değerlendirilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Mert Müldür ile özel olarak ilgilendiği ve süreçte kendisine görev vereceği öğrenildi.



Sezon başında Sassuolo'dan Fenerbahçe'ye katılan Mert Müldür bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta 235 dakika süre aldı. 24 yaşındaki oyuncunun ocak ayında göstereceği performans Fenerbahçe için kritik öneme sahip olacak.

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