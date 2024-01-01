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İsmail Kartal savunmanın sağına Mert'i hazırlıyor

Osayi ve Djiku 13 Ocak’ta start alacak Afrika Kupası için ülkelerinin milli takımına gidecek ve 1 ay olmayacak. İsmail Kartal, Mert Müldür’ü bu süreçte savunmanın sağında kullanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
İsmail Kartal savunmanın sağına Mert’i hazırlıyor

Fenerbahçeli Osayi Samuel, 13 Ocak'ta start alacak Afrika Kupası nedeniyle yaklaşık 1 ay Fenerbahçe'den uzak kalacak. Nijerya Milli Takım kadrosuna çağrılan Osayi'nin yerine sağ bek mevkine Mert Müldür hazırlanıyor.



Ferdi Kadıoğlu sağ bek oynayabilmesine karşın Djiku'nun da Gana Milli Takımı'na çağrılması nedeniyle Oosterwolde stoperde değerlendirilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Mert Müldür ile özel olarak ilgilendiği ve süreçte kendisine görev vereceği öğrenildi.

Sezon başında Sassuolo'dan Fenerbahçe'ye katılan Mert Müldür bu sezon ligde ve Avrupa'da 11 maçta 235 dakika süre aldı. 24 yaşındaki oyuncunun ocak ayında göstereceği performans Fenerbahçe için kritik öneme sahip olacak.

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